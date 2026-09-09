A cassação de Vini Oliveira (Cidadania) abre caminho para uma mudança na composição da Câmara de Campinas. O primeiro suplente da Federação PSDB-Cidadania nas eleições municipais de 2024 é Tak Chung Wu, o Tak, também do Cidadania, que recebeu 956 votos na disputa por uma cadeira no Legislativo.

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Apesar da condição de primeiro suplente, a Câmara de Campinas ainda não confirmou oficialmente que Tak será convocado para assumir a vaga. O Legislativo deverá cumprir os procedimentos formais após a cassação e realizar uma verificação junto à Justiça Eleitoral para confirmar a ordem de suplência e quem deverá ser chamado para ocupar o mandato.

Advogado e com atuação em iniciativas relacionadas às relações entre Brasil e China, Tak aparece, portanto, como o nome que deve assumir a cadeira caso a Justiça Eleitoral confirme a atual ordem de suplência da federação.

Da administração municipal à política