A cassação de Vini Oliveira (Cidadania) abre caminho para uma mudança na composição da Câmara de Campinas. O primeiro suplente da Federação PSDB-Cidadania nas eleições municipais de 2024 é Tak Chung Wu, o Tak, também do Cidadania, que recebeu 956 votos na disputa por uma cadeira no Legislativo.
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Apesar da condição de primeiro suplente, a Câmara de Campinas ainda não confirmou oficialmente que Tak será convocado para assumir a vaga. O Legislativo deverá cumprir os procedimentos formais após a cassação e realizar uma verificação junto à Justiça Eleitoral para confirmar a ordem de suplência e quem deverá ser chamado para ocupar o mandato.
Advogado e com atuação em iniciativas relacionadas às relações entre Brasil e China, Tak aparece, portanto, como o nome que deve assumir a cadeira caso a Justiça Eleitoral confirme a atual ordem de suplência da federação.
Da administração municipal à política
Reprodução/Instagram
Tak nasceu em Hong Kong, em 12 de novembro de 1964, e é brasileiro naturalizado. Na ficha apresentada à Justiça Eleitoral em 2024, declarou ensino superior completo, estado civil casado e profissão de advogado. Na eleição municipal, disputou uma vaga de vereador pelo número 23123.
A eventual chegada à Câmara não significaria sua estreia na vida pública de Campinas. Tak teve passagem pela Prefeitura durante a administração de Jonas Donizette, ocupando funções ligadas à Secretaria Municipal de Habitação e, posteriormente, à área de relações internacionais.
Entre os cargos exercidos esteve a direção do Departamento de Cooperação Internacional, experiência diretamente relacionada a uma das áreas nas quais passou a atuar com maior frequência nos anos seguintes.
Ponte entre Campinas e China
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Nos últimos anos, Tak ganhou projeção principalmente em projetos voltados à aproximação de Campinas com instituições chinesas. Ele dirige o Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (CPDI) Ibrachina/Ibrawork, instalado no Parque Científico e Tecnológico da Unicamp.
Inaugurado em 2023, o centro atua na articulação de projetos nacionais e internacionais em áreas como saúde, agricultura, energia, cidades inteligentes e inteligência artificial.
Tak também participou de agendas envolvendo representantes diplomáticos, universidades e empresas chinesas, além de iniciativas ligadas à Frente Parlamentar Campinas-China e ao intercâmbio entre a Unicamp e instituições da China.
Em outubro de 2025, esteve na cerimônia em que Thomas Law, presidente do Ibrachina, recebeu o título de Cidadão Campineiro. A homenagem havia sido proposta justamente por Vini Oliveira.
Tak também possui trajetória ligada a projetos sociais. Ele aparece como presidente da Rede da Solidariedade, associação fundada em Campinas em 2008 e dedicada a atividades culturais, comunitárias e sociais.
A entidade mantém atuação na cidade e tem Tak entre seus principais representantes desde sua criação.
Dos 956 votos à condição de suplente
Na eleição de 2024, Tak recebeu 956 votos, equivalentes a cerca de 0,18% dos votos computados para vereador. Vini Oliveira, por sua vez, foi eleito com 11.423 votos.
A diferença entre as votações não impede que Tak ocupe eventualmente a cadeira porque, no sistema proporcional, as vagas são distribuídas entre partidos e federações. Quando um mandato fica vago, a substituição segue a ordem de suplência definida pelo resultado eleitoral, depois das verificações formais necessárias.
Com a cassação de Vini, caberá agora à Câmara de Campinas oficializar a vacância e consultar os dados da Justiça Eleitoral antes de convocar o novo vereador.
Tak Chung Wu é atualmente o primeiro suplente da federação, mas a Câmara ainda não anunciou oficialmente sua posse. A confirmação dependerá desse procedimento eleitoral e administrativo.