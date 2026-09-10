A Polícia Civil de Campinas, por meio do NECCOLD (Núcleo Especializado de Combate à Criminalidade Organizada e à Lavagem de Dinheiro), em conjunto com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado) do MP-SP (Ministério Público de São Paulo), deflagrou a Operação Retirada. Todas as buscas acontecem nesta quinta-feira (10).

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De acordo com as autoridades, 31 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos simultaneamente em municípios de cinco estados:

São Paulo: Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul

Campinas, Nova Odessa, São Paulo, Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul Paraná: Curitiba, Sarandi e Umuarama

Curitiba, Sarandi e Umuarama Santa Catarina: São João Batista

São João Batista Rio de Janeiro: Rio de Janeiro e Niterói

Rio de Janeiro e Niterói Goiás: Goiânia

As diligências abrangem endereços residenciais e empresariais vinculados aos investigados e às empresas objeto da investigação.