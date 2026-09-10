Vini Oliveira (Cidadania) entrou para a história política de Campinas duas vezes em um intervalo muito curto. Primeiro, tornou-se o mais jovem vereador eleito na cidade, carregado por impressionantes 11.423 votos. Nesta quarta-feira (9), ganhou um registro muito menos honroso: tornou-se o primeiro vereador a ter efetivamente o mandato cassado pelo plenário da Câmara de Campinas. Foram 23 votos pela perda do cargo e apenas cinco contrários, em uma sessão de quase cinco horas e meia. A cassação passou por um único voto da margem mínima necessária de 22.

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O fundamento formal está estabelecido. A maioria dos vereadores entendeu que Vini quebrou o decoro ao ultrapassar os limites da fiscalização parlamentar quando se reuniu com representantes da Smile Transportes, empresa ligada ao consórcio então vencedor de um dos lotes da licitação do transporte coletivo, e recebeu material relacionado a concorrentes do certame. A defesa sustentou até o fim que ele exercia uma prerrogativa legítima do mandato. O plenário decidiu de maneira diferente. Mas seria ingênuo analisar um julgamento político dessa dimensão olhando exclusivamente para aquilo que estava escrito nas páginas do relatório de Otto Alejandro (PL).

Não estou aqui julgando se os 23 vereadores acertaram ou erraram no mérito. A Câmara tem competência para avaliar o decoro de seus integrantes e exerceu essa prerrogativa. Mas uma pergunta continuará pairando sobre esse julgamento: por que justamente esse caso conseguiu chegar onde nenhum outro havia chegado? O Legislativo campineiro já conviveu com acusações, escândalos, investigações e condutas envolvendo parlamentares que poderiam alimentar discussões bastante sérias sobre decoro. Alguns processos morreram pelo caminho, outros sequer avançaram e houve quem renunciasse antes de enfrentar o plenário. Agora existe um parâmetro novo e muito forte: uma reunião considerada incompatível com o exercício adequado da fiscalização parlamentar foi suficiente para retirar definitivamente um mandato conquistado nas urnas. Esse precedente não poderá valer apenas para Vini.