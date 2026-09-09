A prisão de Hélio Silva (Cidadania) nesta quarta-feira (9) colocou no centro de uma investigação sobre tráfico de drogas um dos principais nomes da política de Sumaré. Presidente da Câmara Municipal, vice-presidente do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas e candidato a deputado federal, ele foi alvo da Operação Archimagus, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Campinas.
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A operação investiga uma organização suspeita de atuar em diferentes etapas do tráfico de drogas, desde o financiamento para aquisição de entorpecentes até o armazenamento e a distribuição em pontos de venda na região de Sumaré. A Polícia Federal também apura o possível uso de imóveis e empresas na estrutura investigada.
Hélio foi preso temporariamente. A medida é cautelar e serve para auxiliar a investigaçã. Até a manhã desta quarta-feira, não havia manifestação pública da defesa sobre as acusações.
O que a investigação atribui ao grupo
Divulgação/PF
O comunicado oficial da Polícia Federal não detalha individualmente a conduta atribuída a cada investigado, mas informa que a apuração reuniu indícios de financiamento, logística de armazenamento e comercialização de drogas na região de Sumaré. Um dos endereços alvo seria usado para guardar entorpecentes.
Uma informação mais específica aponta que Hélio seria investigado como integrante de um núcleo ligado ao financiamento, articulação e coordenação do suposto esquema.
O segundo preso é apontado como Maikon Baptista da Costa, que seria investigado pelo possível gerenciamento de pontos de venda de drogas em Sumaré.
Ao todo, a operação cumpriu dois mandados de prisão temporária e dez de busca e apreensão em Campinas, Sumaré, Vinhedo e Jacutinga, em Minas Gerais. Entre os locais vasculhados está um sítio que, segundo a investigação, pode ter sido utilizado como depósito de drogas.
Quem é Hélio Silva
Divulgação/CMS
Hélio Pereira da Silva nasceu em 28 de dezembro de 1970, em Porteirinha, Minas Gerais, e foi criado em Sumaré. Empresário do comércio varejista de materiais de construção, entrou na política após participação em movimentos sociais, segundo a biografia oficial da Câmara.
Foi eleito vereador pela primeira vez em 2016, reelegeu-se em 2020 e novamente em 2024, quando recebeu 1.916 votos. Está, portanto, no terceiro mandato consecutivo.
Antes de chegar à presidência da Câmara, Hélio comandou a Comissão de Justiça e Redação e foi líder do governo do então prefeito Luiz Dalben. Depois, foi eleito presidente do Legislativo para o biênio 2023-2024.
Em janeiro de 2025, foi reeleito presidente da Câmara para o biênio 2025-2026, como candidato único, com 13 votos. O mandato à frente do Legislativo iria até o fim deste ano.
Projeção regional e eleição de 2026
Divulgação/PF
O peso político de Hélio extrapola Sumaré. Em 2025, ele foi eleito 1º vice-presidente do Parlamento Metropolitano da RMC, órgão que reúne vereadores das cidades da região e tem como presidente Luiz Rossini, da Câmara de Campinas.
Além disso, Hélio é candidato a deputado federal nas eleições de 2026, o que amplia o impacto político da prisão.
A prisão, portanto, atinge um vereador que não apenas comanda o Legislativo de uma das maiores cidades da região, mas que também buscava ampliar sua atuação para Brasília.
Operação reúne forças de segurança
A Operação Archimagus não é uma ação isolada. A FICCO Campinas reúne Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal de Paulínia. A ação desta quarta contou ainda com apoio do Gaeco do Ministério Público de São Paulo, COT da Polícia Federal, GPI e dos 1º e 10º Baep.