A prisão de Hélio Silva (Cidadania) nesta quarta-feira (9) colocou no centro de uma investigação sobre tráfico de drogas um dos principais nomes da política de Sumaré. Presidente da Câmara Municipal, vice-presidente do Parlamento Metropolitano da Região Metropolitana de Campinas e candidato a deputado federal, ele foi alvo da Operação Archimagus, deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) de Campinas.

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A operação investiga uma organização suspeita de atuar em diferentes etapas do tráfico de drogas, desde o financiamento para aquisição de entorpecentes até o armazenamento e a distribuição em pontos de venda na região de Sumaré. A Polícia Federal também apura o possível uso de imóveis e empresas na estrutura investigada.

Hélio foi preso temporariamente. A medida é cautelar e serve para auxiliar a investigaçã. Até a manhã desta quarta-feira, não havia manifestação pública da defesa sobre as acusações.

O que a investigação atribui ao grupo