Para retirar o mandato, eram necessários pelo menos 22 votos favoráveis à cassação , equivalentes a dois terços das 33 cadeiras da Câmara. Votaram contra a perda do mandato Arnaldo Salvetti (MDB), Edison Ribeiro (União Brasil), Marrom Cunha (MDB), Hebert Ganem (Podemos) e o próprio Vini Oliveira . Com 23 votos favoráveis, o plenário decretou a perda definitiva do cargo.

A Câmara de Campinas cassou nesta quarta-feira (9) o mandato do vereador Vini Oliveira (Cidadania) por 23 votos a 5 , em uma sessão que durou quase cinco horas e meia e foi marcada por forte tensão. O resultado confirmou, por apenas um voto além do mínimo necessário, o parecer da Comissão Processante que apontou quebra de decoro parlamentar .

O julgamento começou às 9h e atravessou boa parte do dia. Além dos embates entre vereadores e da longa manifestação da defesa, a sessão atraiu grupos favoráveis e contrários à cassação, que acompanharam o processo na Câmara. O clima ficou tenso em diferentes momentos e houve troca de agressões entre manifestantes, aumentando a pressão em torno de uma votação que já carregava forte peso político.

Processo durou mais de três meses

A cassação encerra uma Comissão Processante aberta em 1º de junho, por 29 votos a zero, para investigar a atuação de Vini em reuniões mantidas com representantes da Smile Transportes, empresa ligada a um dos consórcios envolvidos na licitação do transporte coletivo de Campinas.

O relatório final, elaborado pelo vereador Otto Alejandro (PL) e aprovado também por Paulo Haddad (PSD) e Dr. Yanko (PP), concluiu que Vini ultrapassou os limites da fiscalização parlamentar ao buscar informações e documentos junto a uma empresa diretamente interessada no processo licitatório.