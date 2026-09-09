Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta quarta-feira (9) cumpre dois mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão em quatro cidades do interior paulista e em Minas Gerais. Entre os presos está o presidente da Câmara de Sumaré, Hélio Silva (Cidadania). O outro preso foi detido em Paulínia.
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Batizada de Archimagus, a ação é coordenada pela FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) em Campinas e visa aprofundar as investigações sobre uma organização voltada ao tráfico de drogas.
A reportagem não conseguiu contato com a defesa do parlamentar ou com a Câmara de Sumaré. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento.
Os outros alvos de busca e apreensão estão localizados em Campinas, Sumaré, Vinhedo e Jacutinga (MG). Entre os endereços vasculhados está um sítio que, segundo as apurações, seria usado como depósito para armazenamento de entorpecentes.
As investigações reúnem indícios sobre toda a cadeia do crime: desde o financiamento para a compra das drogas até a logística de guarda e a comercialização em pontos de tráfico na região de Sumaré. Também são apurados o uso de imóveis e de pessoas jurídicas para dissimular as atividades ilícitas.
O que é a FICCO
Criada sob o modelo de força-tarefa, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado reúne instituições de segurança pública para atuar de forma conjunta contra organizações criminosas. Em Campinas, o grupo é composto por policiais federais, rodoviários federais, militares e civis do Estado de São Paulo, além de guardas municipais de Paulínia.