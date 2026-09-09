Uma operação conjunta deflagrada na manhã desta quarta-feira (9) cumpre dois mandados de prisão temporária e 10 de busca e apreensão em quatro cidades do interior paulista e em Minas Gerais. Entre os presos está o presidente da Câmara de Sumaré, Hélio Silva (Cidadania). O outro preso foi detido em Paulínia.

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Batizada de Archimagus, a ação é coordenada pela FICCO (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado) em Campinas e visa aprofundar as investigações sobre uma organização voltada ao tráfico de drogas.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do parlamentar ou com a Câmara de Sumaré. A matéria será atualizada assim que houver um posicionamento.