A Setec abriu dois concursos públicos em Campinas com 40 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.571,28 a R$ 11.427,98, e todos os cargos têm ainda vale-alimentação/refeição de R$ 2.150,12.

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As inscrições começaram nesta terça-feira (8) e seguem até 4 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site do Indepac, banca responsável pelos concursos. As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027.

Do total de oportunidades, 39 vagas estão concentradas no Edital nº 01/2026, distribuídas entre 15 cargos. A outra vaga imediata é para Procurador, em edital separado.

Vagas vão do fundamental ao superior