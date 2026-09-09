A Setec abriu dois concursos públicos em Campinas com 40 vagas imediatas, além de cadastro reserva, para candidatos dos níveis fundamental, médio, técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 2.571,28 a R$ 11.427,98, e todos os cargos têm ainda vale-alimentação/refeição de R$ 2.150,12.
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As inscrições começaram nesta terça-feira (8) e seguem até 4 de dezembro, exclusivamente pela internet, no site do Indepac, banca responsável pelos concursos. As provas estão previstas para 17 de janeiro de 2027.
Do total de oportunidades, 39 vagas estão concentradas no Edital nº 01/2026, distribuídas entre 15 cargos. A outra vaga imediata é para Procurador, em edital separado.
Vagas vão do fundamental ao superior
Para quem tem ensino fundamental, há oportunidades para Agente de Apoio Operacional, Agente de Suporte Funerário, Agente Funerário, Condutor de Veículos e Máquinas, Motorista Especializado e Oficial de Serviços.
Os salários desses cargos variam entre R$ 2.571,28 e R$ 4.285,47, além do benefício mensal.
No nível médio e técnico, as vagas são para Agente Administrativo, Agente de Fiscalização, Agente de Suporte Técnico, Assistente de Serviço de Verificação de Óbito e Técnico em Segurança do Trabalho. As remunerações vão de R$ 3.714,09 a R$ 5.142,61.
Para Agente de Fiscalização, há ainda prêmio de produtividade de até 85% sobre o salário-base.
Entre os cargos de nível superior, há vaga imediata para Analista Técnico na área de Informática, com salário de R$ 8.285,32. Também haverá cadastro reserva para Assistente Social e Engenheiro Civil, com remunerações de R$ 8.285,32 e R$ 10.428,05, respectivamente.
Procurador recebe R$ 11,4 mil
O maior salário é oferecido no concurso específico para Procurador, com uma vaga imediata e formação de cadastro reserva.
Para disputar o cargo, o candidato precisa ter graduação em Direito e registro ativo na OAB. A remuneração inicial é de R$ 11.427,98, além do vale-alimentação/refeição de R$ 2.150,12.
A seleção terá prova objetiva, prova prático-profissional e avaliação de títulos.
Taxas e possibilidade de isenção
As taxas de inscrição variam conforme a escolaridade: R$ 48 para ensino fundamental, R$ 55 para médio e técnico e R$ 78 para nível superior. A taxa para Procurador também é de R$ 78.
O pedido de isenção pode ser feito até 18 de setembro por candidatos que se enquadrem nos critérios previstos nos editais, entre eles doadores de sangue, doadores de medula cadastrados no Redome e integrantes de famílias inscritas no CadÚnico dentro do limite de renda estabelecido.
Os concursos também preveem reserva de vagas para pessoas com deficiência e cotas raciais, incluindo candidatos pretos, pardos, indígenas e quilombolas.
Provas em janeiro
As provas escritas estão marcadas para 17 de janeiro de 2027. Dependendo do cargo, o processo seletivo poderá incluir também prova dissertativa, prova prática, avaliação de títulos ou Teste de Aptidão Física.
As jornadas são, em geral, de 36 horas semanais, com exceções previstas em edital. Algumas funções poderão exigir trabalho em finais de semana, feriados ou regime de escala.
Os concursos terão validade de dois anos, com possibilidade de prorrogação uma única vez pelo mesmo período.