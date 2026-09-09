A cassação de Vini Oliveira (Cidadania) por 23 votos a 5 abriu uma nova frente de confronto político na Câmara de Campinas. Depois de perder o mandato, Vini afirmou ter sido vítima de perseguição e disparou acusações contra adversários. A vereadora Mariana Conti (PSOL), autora da denúncia que deu origem à Comissão Processante, disse que “a hora chegou”, enquanto o relator Otto Alejandro (PL) classificou a reação do ex-vereador como “um ato de desespero”.

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Vini iniciou a entrevista após o julgamento afirmando que o resultado já era esperado. “Eu fui cassado, é algo que já se imaginava há muito tempo. Aliás, é uma perseguição política”, disse. Em seguida, repetiu a acusação de que Otto teria pedido R$ 1 milhão para produzir um relatório favorável à manutenção de seu mandato. “O meu relator pediu um milhão de reais para dar um relatório ao meu favor”, afirmou. Apesar de dizer que possui conversas, áudios e outros elementos, ele não apresentou publicamente essas provas naquele momento.

O ex-vereador ampliou os ataques e afirmou que a votação teria sido motivada por interesses políticos. “Essa votação foi uma votação política”, declarou. Também alegou que teria recebido sinais de que não seria cassado caso abandonasse sua candidatura eleitoral: “Abandona sua candidatura e você não é cassado”. Nenhuma comprovação dessa suposta negociação foi apresentada durante a entrevista.

“Tenho coisa de todo mundo”