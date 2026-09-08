As obras de dois dos principais reservatórios projetados para combater alagamentos em Campinas entraram em fases que começam a revelar a dimensão das estruturas. No Reservatório Proença (RP-1), as equipes trabalham atualmente na escavação dos três grandes poços previstos no projeto, na construção das paredes de concreto armado e em intervenções de drenagem na Avenida Princesa D’Oeste. Já no Reservatório Serafim (RS-1), no Centro, estão em execução a parede subterrânea de contenção, um túnel entre poços e serviços para reforçar o solo.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Juntos, os dois projetos representam R$ 345,5 milhões em investimentos e terão capacidade para armazenar até 200 milhões de litros de água. As estruturas fazem parte do programa de macrodrenagem de Campinas e foram concebidas para reter temporariamente grandes volumes durante chuvas intensas, reduzindo a pressão sobre córregos e galerias e, consequentemente, o risco de enchentes nas regiões atendidas.
No Proença, que concentra investimento de R$ 220 milhões, máquinas trabalham na escavação e retirada de terra dos poços A, B e C. Paralelamente, são executados os anéis e as paredes de concreto armado que formarão a estrutura subterrânea do reservatório. Quando concluído, o RP-1 poderá armazenar 120 milhões de litros de água.
Outra frente importante ocorre na Avenida Princesa D’Oeste, onde estão sendo instaladas aduelas de concreto que passarão a integrar o sistema de condução das águas pluviais. As equipes também constroem caixas de drenagem e bocas de lobo ligadas ao futuro reservatório.
A previsão da Prefeitura é que o Reservatório Proença seja concluído em junho de 2027.
Túnel e parede subterrânea no Serafim
No Reservatório Serafim, que recebe investimento de R$ 125,5 milhões, uma das principais etapas atuais é a execução das chamadas lamelas que formarão a parede diafragma, estrutura subterrânea de concreto armado responsável por conter o terreno e permitir a escavação segura do reservatório.
Também está em andamento o desvio definitivo da drenagem da região. Na Rua Antônio Álvares Lobo, as equipes trabalham nas armaduras e estruturas internas dos poços, enquanto outra frente executa o túnel de ligação entre os poços 4 e 3.
O terreno ainda recebe injeções de calda de cimento, técnica utilizada para aumentar a resistência do solo e oferecer maior estabilidade às estruturas que serão construídas abaixo da superfície.
Quando pronto, o RS-1 terá capacidade para armazenar 80 milhões de litros de água e atuará no controle de cheias da bacia do Córrego Serafim. A conclusão está prevista para março de 2028.
Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Carlos José Barreiro, as duas obras seguem dentro do cronograma planejado. Ele afirmou que os projetos exigem diferentes soluções de engenharia por envolverem escavações profundas, grandes estruturas de concreto e intervenções subterrâneas no sistema de drenagem.