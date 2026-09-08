As obras de dois dos principais reservatórios projetados para combater alagamentos em Campinas entraram em fases que começam a revelar a dimensão das estruturas. No Reservatório Proença (RP-1), as equipes trabalham atualmente na escavação dos três grandes poços previstos no projeto, na construção das paredes de concreto armado e em intervenções de drenagem na Avenida Princesa D’Oeste. Já no Reservatório Serafim (RS-1), no Centro, estão em execução a parede subterrânea de contenção, um túnel entre poços e serviços para reforçar o solo.

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Juntos, os dois projetos representam R$ 345,5 milhões em investimentos e terão capacidade para armazenar até 200 milhões de litros de água. As estruturas fazem parte do programa de macrodrenagem de Campinas e foram concebidas para reter temporariamente grandes volumes durante chuvas intensas, reduzindo a pressão sobre córregos e galerias e, consequentemente, o risco de enchentes nas regiões atendidas.

No Proença, que concentra investimento de R$ 220 milhões, máquinas trabalham na escavação e retirada de terra dos poços A, B e C. Paralelamente, são executados os anéis e as paredes de concreto armado que formarão a estrutura subterrânea do reservatório. Quando concluído, o RP-1 poderá armazenar 120 milhões de litros de água.