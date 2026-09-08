Um homem foi encontrado morto após ser agredido na madrugada de domingo (6), no bairro San Martin, em Campinas. A ocorrência foi registrada por volta das 2h45, na Rua Elza Monnerat. As informações são da CBN Campinas.

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Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e inconsciente, com ferimentos na região da boca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

Uma testemunha relatou aos policiais que a possível autora da agressão seria a ex-companheira da vítima. A informação ainda será apurada pela Polícia Civil.

Vítima tinha medida protetiva contra a mulher