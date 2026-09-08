08 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MORTE APÓS AGRESSÃO

Testemunha aponta ex-companheira após morte de homem em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Vítima foi encontrada inconsciente na Rua Elza Monnerat; testemunha apontou a ex-companheira como possível autora da agressão.
Vítima foi encontrada inconsciente na Rua Elza Monnerat; testemunha apontou a ex-companheira como possível autora da agressão.

Um homem foi encontrado morto após ser agredido na madrugada de domingo (6), no bairro San Martin, em Campinas. A ocorrência foi registrada por volta das 2h45, na Rua Elza Monnerat. As informações são da CBN Campinas.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo informações registradas pela Polícia Militar, a vítima foi encontrada caída e inconsciente, com ferimentos na região da boca. O Corpo de Bombeiros foi acionado e confirmou a morte ainda no local.

Uma testemunha relatou aos policiais que a possível autora da agressão seria a ex-companheira da vítima. A informação ainda será apurada pela Polícia Civil.

Vítima tinha medida protetiva contra a mulher

Ainda de acordo com o relato da testemunha, o homem e a mulher teriam mantido um relacionamento conturbado, e a vítima possuía uma medida protetiva contra a ex-companheira.

As circunstâncias da agressão, a causa exata da morte e a eventual participação da mulher no caso ainda dependem de investigação. Não há, nas informações divulgadas, detalhes sobre eventual prisão ou localização da suspeita.

O caso foi registrado no 4º Distrito Policial de Campinas e será investigado pela Polícia Civil.

Comentários

Comentários