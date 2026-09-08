O homem apontado como principal autor da morte de Talita Ramos Andrade, de 35 anos, morreu na noite desta segunda-feira (7) após ser baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) durante um confronto em Artur Nogueira. O suspeito, Anderson Souza Andrade Ramos, de 42 anos, foi encontrado escondido debaixo de um galinheiro em uma propriedade da região.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Fantini, as equipes realizavam buscas após Anderson ser avistado na área. Durante a fuga, o homem invadiu um imóvel e fez uma família refém. Com a chegada das forças de segurança, ele fugiu novamente.
A Guarda retornou ao local para uma nova varredura. Durante as diligências, os agentes receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma propriedade rural e que estaria ameaçando familiares da ex-companheira.
Segundo os relatos, ele teria dito que mataria os parentes da vítima e, em seguida, cometeria suicídio. As equipes avançaram pela área e localizaram o homem. Conforme informações preliminares, ele teria disparado contra os guardas, que reagiram e o atingiram.
O suspeito foi socorrido com vida e encaminhado em estado gravíssimo ao Hospital de Artur Nogueira. Apesar dos procedimentos médicos, ele não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde. De acordo com apurações iniciais, o disparo que o atingiu foi na região da cabeça.
Vítima foi encontrada morta no sábado
Talita Ramos Andrade, de 35 anos, foi encontrada sem vida no último sábado (5), em uma estrada rural de Artur Nogueira. Ela havia se separado do suspeito após cerca de 20 anos de relacionamento e possuía medida protetiva contra ele.
A vítima também registrou boletim de ocorrência relatando ameaças feitas pelo ex-companheiro. O corpo de Talita foi localizado na Estrada da Torre, com marcas de tiros e sinais de violência. A Polícia Civil instaurou inquérito e investiga o caso como feminicídio.