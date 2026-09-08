O homem apontado como principal autor da morte de Talita Ramos Andrade, de 35 anos, morreu na noite desta segunda-feira (7) após ser baleado por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal) durante um confronto em Artur Nogueira. O suspeito, Anderson Souza Andrade Ramos, de 42 anos, foi encontrado escondido debaixo de um galinheiro em uma propriedade da região.

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Segundo o comandante da Guarda Municipal, Marcelo Fantini, as equipes realizavam buscas após Anderson ser avistado na área. Durante a fuga, o homem invadiu um imóvel e fez uma família refém. Com a chegada das forças de segurança, ele fugiu novamente.

A Guarda retornou ao local para uma nova varredura. Durante as diligências, os agentes receberam informações de que o suspeito estaria escondido em uma propriedade rural e que estaria ameaçando familiares da ex-companheira.