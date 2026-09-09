A cassação de Vini Oliveira (Cidadania) nesta quarta-feira (9) não representa apenas o fim de um mandato. O resultado entra para a história política de Campinas: é a primeira vez que o plenário da Câmara Municipal efetivamente cassa um vereador. Outros parlamentares enfrentaram processos, investigações e ameaças de perda do cargo ao longo das últimas décadas, mas nenhum caso anterior terminou com a retirada do mandato por votação dos vereadores.

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Vini chegou ao julgamento depois de mais de três meses de uma Comissão Processante aberta para analisar sua atuação em reuniões com representantes da Smile Transportes, empresa ligada a um dos consórcios participantes da licitação do transporte coletivo. O relatório final, elaborado por Otto Alejandro (PL) e aprovado também por Paulo Haddad (PSD) e Dr. Yanko (PP), concluiu pela quebra de decoro parlamentar e recomendou a cassação.

A palavra final, porém, cabia ao plenário. Eram necessários 22 votos, equivalentes a dois terços das 33 cadeiras da Câmara, para que o mandato fosse retirado. Ao alcançar esse patamar nesta quarta, os vereadores produziram um desfecho que os processos anteriores da história recente do Legislativo campineiro nunca tiveram: uma cassação consumada por decisão do plenário.

Outros casos terminaram antes da cassação