A chuva que atingiu Campinas na manhã desta quarta-feira (9) já provocou dez ocorrências até 10h30, entre alagamentos em vias públicas e imóveis atingidos. O maior volume registrado até o momento foi de 27,4 milímetros no IAC Campo Grande, segundo a Defesa Civil.
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Foram contabilizados cinco alagamentos em ruas e avenidas e outros cinco registros em imóveis. Agentes da Emdec atuam na sinalização e no monitoramento dos pontos afetados, enquanto o Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte acompanha a circulação com apoio de câmeras instaladas em locais estratégicos da cidade.
Entre os pontos mais críticos estão a Rua Iracema de Matos Brown, que teve bloqueio total nos dois sentidos devido ao volume de água, e o acesso à região do antigo Kartódromo, próximo ao portão 6 da Lagoa do Taquaral, que também foi interditado. Houve ainda alagamentos nas avenidas Amoreiras, Barão de Itapura e Princesa D’Oeste.
Imóveis também foram atingidos
Os cinco registros em imóveis ocorreram nos bairros Residencial Novo Mundo, Vila Aeroporto, Jardim Lisa, Jardim Monte Cristo e Jardim Maria Rosa. Até a última atualização, não havia registro de pessoas desalojadas ou desabrigadas.
A chuva também provocou problemas na Emef Corrêa de Mello, no Parque Dom Pedro II. Três salas apresentaram goteiras e uma placa de gesso cedeu em um corredor da unidade. Ninguém ficou ferido, e os alunos foram remanejados para outras salas, mantendo as aulas em funcionamento.
A equipe de manutenção da Secretaria Municipal de Educação foi acionada para realizar os reparos.
Alerta continua
A Defesa Civil mantém alerta para chuvas moderadas a fortes nesta quarta e quinta-feira, com possibilidade de novos episódios de alagamento em Campinas e região.
A recomendação é para que motoristas evitem áreas alagadas e não tentem atravessar trechos com grande volume de água.