A chuva que atingiu Campinas na manhã desta quarta-feira (9) já provocou dez ocorrências até 10h30, entre alagamentos em vias públicas e imóveis atingidos. O maior volume registrado até o momento foi de 27,4 milímetros no IAC Campo Grande, segundo a Defesa Civil.

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Foram contabilizados cinco alagamentos em ruas e avenidas e outros cinco registros em imóveis. Agentes da Emdec atuam na sinalização e no monitoramento dos pontos afetados, enquanto o Centro de Controle Operacional de Trânsito e Transporte acompanha a circulação com apoio de câmeras instaladas em locais estratégicos da cidade.

Entre os pontos mais críticos estão a Rua Iracema de Matos Brown, que teve bloqueio total nos dois sentidos devido ao volume de água, e o acesso à região do antigo Kartódromo, próximo ao portão 6 da Lagoa do Taquaral, que também foi interditado. Houve ainda alagamentos nas avenidas Amoreiras, Barão de Itapura e Princesa D’Oeste.

Imóveis também foram atingidos