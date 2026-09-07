Campinas terá seis novos pontos de fiscalização eletrônica a partir de 15 de setembro, instalados nas avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez e Barão de Itapura. Segundo a Emdec, os locais escolhidos registraram 118 acidentes entre 2023 e julho de 2026, incluindo três ocorrências com mortes e quatro atropelamentos.

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Os equipamentos vão fiscalizar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. O limite nas três avenidas é de 50 km/h.

A ativação conclui uma ampliação iniciada em agosto e fará Campinas passar de 144 para 154 pontos com fiscalização eletrônica. Quatro novos radares já haviam entrado em operação em 20 de agosto.

Veja onde ficam os seis novos radares