Campinas terá seis novos pontos de fiscalização eletrônica a partir de 15 de setembro, instalados nas avenidas John Boyd Dunlop, Ruy Rodriguez e Barão de Itapura. Segundo a Emdec, os locais escolhidos registraram 118 acidentes entre 2023 e julho de 2026, incluindo três ocorrências com mortes e quatro atropelamentos.
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Os equipamentos vão fiscalizar excesso de velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres. O limite nas três avenidas é de 50 km/h.
A ativação conclui uma ampliação iniciada em agosto e fará Campinas passar de 144 para 154 pontos com fiscalização eletrônica. Quatro novos radares já haviam entrado em operação em 20 de agosto.
Veja onde ficam os seis novos radares
Na Avenida John Boyd Dunlop, um equipamento ficará no sentido Centro-bairro, no cruzamento com a Rua Moacir Penachin. A região registrou 12 acidentes, sendo cinco com feridos. Outro ficará no sentido bairro-Centro, no cruzamento com a Rua Benedito Franco, onde foram contabilizadas 25 ocorrências, dois atropelamentos e uma morte.
A Avenida Ruy Rodriguez terá três novos pontos. Um será instalado no cruzamento com a Rua Antônia Ceregatti Albieri, região que acumulou 39 acidentes — o maior número entre os locais desta etapa —, sendo 19 com feridos e um atropelamento.
Outros dois equipamentos ficarão na Ruy Rodriguez, nas proximidades do Atacadão, um em cada sentido da avenida. Os dois pontos somaram 12 acidentes no período analisado, incluindo uma ocorrência fatal.
No Centro, o novo radar ficará no cruzamento da Avenida Barão de Itapura com a Avenida Andrade Neves. O entorno teve 30 acidentes, dos quais 13 deixaram feridos, um foi atropelamento e outro terminou em morte.
Dez novos pontos elevam total para 154
Os seis radares que entram em operação em setembro completam a expansão de dez pontos prevista pela Emdec. Os primeiros quatro começaram a funcionar em 20 de agosto, em trechos da John Boyd Dunlop próximos ao Terminal BRT Satélite Íris e da Ruy Rodriguez na região dos terminais Ouro Verde.
Com a ampliação, Campinas terá 86 equipamentos instalados em semáforos, capazes de registrar velocidade, avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa, e 68 radares fixos destinados à fiscalização de velocidade.
Os novos equipamentos já foram aferidos pelo IPEM-SP, e a Emdec prepara a instalação de faixas para informar os motoristas sobre o início da fiscalização.
Radares registraram 582 mil infrações neste ano
Entre janeiro e agosto de 2026, os radares de Campinas flagraram 582,1 mil infrações de trânsito. O excesso de velocidade respondeu sozinho por 316,5 mil registros, ou 54% do total.
Outras 76,3 mil autuações foram por avanço do sinal vermelho, equivalentes a 13%. Somadas, as duas condutas representam 67% das infrações detectadas pelos equipamentos.
A velocidade também aparece entre os fatores associados às mortes no trânsito. Dos 16 casos fatais de 2026 já analisados pela Emdec, cinco tiveram relação com excesso de velocidade. Em 2025, esse fator esteve relacionado a 32 mortes nas vias urbanas, segundo a empresa municipal.