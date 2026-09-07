Os servidores do Centro de Saúde San Diego, em Campinas, vão paralisar os serviços nesta terça-feira (8) em protesto contra denúncias de suposto assédio moral, perseguições e abusos no ambiente de trabalho. A mobilização terá participação do Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal de Campinas (STMC).

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo o sindicato, a paralisação é uma reação a relatos de violência psicológica, humilhações, intolerância, abuso de autoridade e perseguições dentro da unidade. O STMC afirma que já havia encaminhado, em 26 de junho, um ofício ao prefeito e à Secretaria Municipal de Saúde pedindo apuração administrativa e medidas de prevenção.

O sindicato também apresentou uma representação ao Ministério Público, na qual pede investigação sobre as denúncias e sobre possíveis falhas na política municipal de prevenção e enfrentamento ao assédio moral no serviço público.

Denúncias envolvem outras duas unidades