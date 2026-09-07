Os trabalhadores da Emdec realizam uma paralisação durante todo este 7 de Setembro, em Campinas, como parte de uma mobilização por reajuste salarial e avanço nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. A categoria também iniciou uma operação-padrão por tempo indeterminado, segundo o Sindviários, sindicato que representa os funcionários.

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A mobilização ocorre justamente no dia do desfile cívico de 7 de Setembro na Avenida Francisco Glicério, evento que exige uma ampla operação de trânsito na região central. O comunicado do sindicato, porém, não detalha quais serviços da Emdec poderão ser afetados pela paralisação nem informa o nível de adesão esperado.

Segundo o Sindviários, as medidas foram decididas depois de sucessivas tentativas de negociação e da rejeição pelos trabalhadores da proposta apresentada pela empresa. O sindicato cobra a reabertura das negociações e uma proposta salarial que, segundo a entidade, represente maior valorização da categoria.

Operação-padrão é por tempo indeterminado