Os trabalhadores da Emdec realizam uma paralisação durante todo este 7 de Setembro, em Campinas, como parte de uma mobilização por reajuste salarial e avanço nas negociações do Acordo Coletivo de Trabalho. A categoria também iniciou uma operação-padrão por tempo indeterminado, segundo o Sindviários, sindicato que representa os funcionários.
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A mobilização ocorre justamente no dia do desfile cívico de 7 de Setembro na Avenida Francisco Glicério, evento que exige uma ampla operação de trânsito na região central. O comunicado do sindicato, porém, não detalha quais serviços da Emdec poderão ser afetados pela paralisação nem informa o nível de adesão esperado.
Segundo o Sindviários, as medidas foram decididas depois de sucessivas tentativas de negociação e da rejeição pelos trabalhadores da proposta apresentada pela empresa. O sindicato cobra a reabertura das negociações e uma proposta salarial que, segundo a entidade, represente maior valorização da categoria.
Operação-padrão é por tempo indeterminado
Na operação-padrão, os trabalhadores são orientados a continuar exercendo suas funções, mas a seguir integralmente os procedimentos estabelecidos para cada atividade. A determinação inclui não improvisar diante da falta de equipamentos ou materiais, não assumir atribuições consideradas indevidas e cumprir todas as exigências de segurança.
Outra orientação é para que funcionários que estiverem de folga não se ofereçam voluntariamente para realizar horas extras. De acordo com o sindicato, a operação-padrão permanecerá em vigor por tempo indeterminado.
Para a paralisação deste feriado, o Sindviários convocou os trabalhadores a comparecerem aos portões da Emdec durante a mobilização.
Plano de carreira também está na pauta
Além das negociações do Acordo Coletivo de Trabalho, o sindicato mantém reivindicações relacionadas ao Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS). A entidade afirma que essa discussão ocorre separadamente da campanha salarial.
Segundo o Sindviários, a reivindicação não é pela implantação ou enquadramento imediato dos funcionários, mas pela garantia de que um futuro enquadramento considere o tempo de serviço dos atuais trabalhadores.
A mobilização da categoria já havia levado centenas de funcionários à Prefeitura de Campinas em 27 de agosto, além da realização de assembleias. O sindicato afirma que o movimento continuará enquanto não houver avanço nas negociações e diz permanecer aberto ao diálogo com a empresa.
Emdec obtém liminar para manter operação
Divulgação/EMDEC
A Emdec informa que obteve, na noite de ontem, junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT-15), liminar que garante ao menos 80% dos trabalhadores previamente escalados e convocados para a operação especial na data de hoje. Em caso de descumprimento, a multa diária estipulada na liminar é de R$ 30 mil. O pedido de liminar buscou garantir a prestação do serviço à população, visando promover o ordenamento do trânsito — implantação de bloqueios e indicação de desvios —, a gestão do transporte coletivo, a segurança viária e a mobilidade urbana.
A Emdec dará andamento às negociações com a categoria em nova audiência de mediação e conciliação marcada pela Justiça do Trabalho para o próximo dia 16.
A Emdec reitera que manteve diálogo aberto com representantes do sindicato da categoria e dos colaboradores, inclusive com a mediação do TRT-15. Porém, as propostas apresentadas pela empresa foram recusadas pela classe.
Os índices de reajuste salarial propostos aumentaram de 4,39%, na primeira reunião com a categoria, para 4,80%, acima do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial). A proposta da Emdec também contempla reajuste de 11% no vale-alimentação e no vale-refeição.
Os índices de reajuste relativos ao Programa de Participação nos Resultados (PPR) aumentaram de 10,52% para 13,16%, alcançando R$ 2.150,00. A revisão do Plano de Carreira, Cargos e Salários vem sendo estudada por consultoria contratada pela Emdec. Diversas reuniões foram realizadas para discutir os impactos financeiros da implementação. O assunto não está na pauta do Acordo Coletivo, que trata, neste momento, das cláusulas econômicas.
Para diminuir o impacto provocado pela adesão ao movimento, a Emdec organizou um esquema de orientação à população com o apoio de colaboradores de outras áreas da empresa. Todos os esforços estão sendo feitos para que não haja impacto na realização do desfile e na mobilidade urbana da cidade.