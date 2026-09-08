Setembro começou truncado para o governo Dário Saadi (Republicanos). Em poucos dias, duas paralisações atingem áreas importantes da administração municipal e colocam a relação da Prefeitura com seus próprios trabalhadores no centro das atenções. São movimentos de naturezas e dimensões bastante diferentes e seria equivocado colocá-los no mesmo balaio. Mas a coincidência do calendário produz uma fotografia ruim para o Paço: enquanto funcionários da Emdec endurecem uma campanha salarial que já se arrasta há semanas, servidores do Centro de Saúde San Diego cruzam os braços nesta terça-feira (8) diante de denúncias de suposto assédio moral, perseguições e abusos no ambiente de trabalho.

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O caso da Saúde parece, ao menos por enquanto, mais localizado. O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Municipal afirma ter recebido relatos de violência psicológica, humilhações, intolerância, abuso de autoridade e perseguições no San Diego e levou o assunto inclusive ao Ministério Público. Há referências também ao CS Vila Rica e ao CAPS AD Sudoeste, mas isso não autoriza concluir que exista um problema generalizado na rede municipal. A própria Secretaria de Saúde abriu sindicância para apurar os fatos, e é necessário aguardar o resultado antes de transformar denúncias em conclusões. Ainda assim, é uma pauta espinhosa para qualquer administração. Quando trabalhadores chegam ao ponto de interromper atividades alegando problemas dessa natureza, a discussão deixa de ser apenas administrativa e passa a tocar diretamente na maneira como o poder público supostamente trata quem trabalha para ele.

É na Emdec, porém, que está o problema politicamente mais complicado para Dário neste momento. A mobilização não nasceu neste feriado. Trabalhadores já haviam ido em bom número à Prefeitura em 27 de agosto, as negociações do Acordo Coletivo não avançaram e a categoria decidiu paralisar justamente no 7 de Setembro, data em que a empresa precisava mobilizar uma operação especial de trânsito para o desfile na Avenida Francisco Glicério. A Emdec precisou recorrer à Justiça do Trabalho e conseguiu uma liminar determinando a presença de pelo menos 80% dos funcionários previamente escalados e convocados para a operação, sob pena de multa diária de R$ 30 mil.