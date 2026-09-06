A Polícia Civil identificou como Talita Ramos Andrade, de 35 anos, a mulher encontrada morta a tiros nesse sábado, 5, em uma estrada rural de Artur Nogueira.
O corpo foi localizado na Estrada da Torre, próximo à entrada do condomínio Recanto das Palmeiras, por uma pessoa que passava pelo local e acionou a Guarda Civil Municipal.
Talita apresentava marcas de tiros e sinais de violência no rosto. A polícia acredita que ela possa ter sido levada até o ponto e deixada às margens da estrada, mas ainda não há confirmação sobre o local onde o crime aconteceu.
A vítima havia se mudado para Campinas cerca de dois meses atrás, após o fim de um relacionamento de aproximadamente 20 anos.
Segundo familiares, ela deixou Artur Nogueira por medo de ameaças e para tentar recomeçar a vida. A vítima tinha três filhos, de 11, 16 e 18 anos.
Ela retornou à cidade para devolver um carro ao ex-companheiro e, depois disso, desapareceu. Talita tinha uma medida protetiva contra o homem e havia registrado um boletim de ocorrência neste ano relatando que era constantemente ameaçada.
O ex-companheiro não foi localizado. Neste domingo, 6, a Guarda Civil Municipal encontrou o carro dele.
Apesar de a investigação considerar a hipótese de feminicídio, até o momento não foi estabelecida relação de autoria entre o homem e a morte da vítima.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal. O sepultamento está previsto para a manhã desta segunda-feira, 7.