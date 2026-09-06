06 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Mulher de 35 anos é encontrada morta a tiros em Artur Nogueira

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Talita Ramos Andrade, 35 anos; corpo da vítima foi encontrado em estrada de Artur Nogueira
Talita Ramos Andrade, 35 anos; corpo da vítima foi encontrado em estrada de Artur Nogueira

A Polícia Civil identificou como Talita Ramos Andrade, de 35 anos, a mulher encontrada morta a tiros nesse sábado, 5, em uma estrada rural de Artur Nogueira.

O corpo foi localizado na Estrada da Torre, próximo à entrada do condomínio Recanto das Palmeiras, por uma pessoa que passava pelo local e acionou a Guarda Civil Municipal.

Talita apresentava marcas de tiros e sinais de violência no rosto. A polícia acredita que ela possa ter sido levada até o ponto e deixada às margens da estrada, mas ainda não há confirmação sobre o local onde o crime aconteceu.

A vítima havia se mudado para Campinas cerca de dois meses atrás, após o fim de um relacionamento de aproximadamente 20 anos.

Segundo familiares, ela deixou Artur Nogueira por medo de ameaças e para tentar recomeçar a vida. A vítima tinha três filhos, de 11, 16 e 18 anos.

Ela retornou à cidade para devolver um carro ao ex-companheiro e, depois disso, desapareceu. Talita tinha uma medida protetiva contra o homem e havia registrado um boletim de ocorrência neste ano relatando que era constantemente ameaçada.

O ex-companheiro não foi localizado. Neste domingo, 6, a Guarda Civil Municipal encontrou o carro dele.

Apesar de a investigação considerar a hipótese de feminicídio, até o momento não foi estabelecida relação de autoria entre o homem e a morte da vítima.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal. O sepultamento está previsto para a manhã desta segunda-feira, 7.

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