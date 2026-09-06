A Polícia Civil identificou como Talita Ramos Andrade, de 35 anos, a mulher encontrada morta a tiros nesse sábado, 5, em uma estrada rural de Artur Nogueira.

O corpo foi localizado na Estrada da Torre, próximo à entrada do condomínio Recanto das Palmeiras, por uma pessoa que passava pelo local e acionou a Guarda Civil Municipal.



Talita apresentava marcas de tiros e sinais de violência no rosto. A polícia acredita que ela possa ter sido levada até o ponto e deixada às margens da estrada, mas ainda não há confirmação sobre o local onde o crime aconteceu.