Uma mulher de 54 anos foi assassinada a facadas na sexta-feira (4), dentro da própria casa, localizada em Hortolândia. O principal suspeito do crime é o marido da vítima, Cristiano Ribeiro, de 39 anos, que foi preso em flagrante pela Polícia Militar.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Cleonice Aparecida Pinheiro de Oliveira foi encontrado pelo filho dela em cima da cama, no quarto onde a vítima dormia. Ainda segundo a PM, uma amiga da mulher, que também estava na residência no momento do crime, relatou que o suspeito teria confessado ter matado a esposa.

Após o homicídio, Cristiano Ribeiro teria usado a mesma faca para ferir a própria mão. Ele foi socorrido e encaminhado a uma unidade hospitalar, onde permanece sob escolta policial aguardando alta médica.