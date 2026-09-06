Uma ocorrência do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na madrugada deste sábado (5) terminou com um policial militar baleado, dois suspeitos mortos e a descoberta de um possível cemitério clandestino na Estrada Rio Acima, em Monte Mor.
Segundo a corporação, a equipe recebeu informações via rede de rádio de que quatro homens armados teriam sequestrado uma quinta vítima e a colocado no porta-malas de um veículo vermelho. Os policiais iniciaram então patrulhamento para localizar os suspeitos.
Durante as buscas, os agentes encontraram um carro com as características descritas, estacionado em meio à mata. Ao se aproximarem para averiguação, foram recebidos a tiros vindos da vegetação.
Dois disparos atingiram a viatura. Um deles acertou o 1º Tenente PM Carrara na região abdominal, mas o projétil foi absorvido pelo colete balístico, e o oficial não sofreu ferimentos graves.
Suspeitos e vítima são encontrados
A agressão foi repelida pela equipe. Com a chegada de reforços, os policiais localizaram um homem baleado, que portava um fuzil e um revólver e outro homem já sem vida, com mãos e pés amarrados, possivelmente a vítima do sequestro.
Além dos envolvidos, os agentes encontraram uma cova parcialmente escavada e um corpo enterrado em avançado estado de decomposição. Também foram identificadas outras estruturas semelhantes, o que levou a polícia a suspeitar da existência de um cemitério clandestino na região.
A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil deve investigar a origem dos corpos e a identidade dos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre outros feridos ou presos.