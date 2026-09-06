06 de setembro de 2026
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MONTE MOR

Suspeitos são mortos e PM é baleado durante ação do Baep

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Armas foram apreendidas pelo Baep
Armas foram apreendidas pelo Baep

Uma ocorrência do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na madrugada deste sábado (5) terminou com um policial militar baleado, dois suspeitos mortos e a descoberta de um possível cemitério clandestino na Estrada Rio Acima, em Monte Mor.

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações via rede de rádio de que quatro homens armados teriam sequestrado uma quinta vítima e a colocado no porta-malas de um veículo vermelho. Os policiais iniciaram então patrulhamento para localizar os suspeitos.

Durante as buscas, os agentes encontraram um carro com as características descritas, estacionado em meio à mata. Ao se aproximarem para averiguação, foram recebidos a tiros vindos da vegetação.

Dois disparos atingiram a viatura. Um deles acertou o 1º Tenente PM Carrara na região abdominal, mas o projétil foi absorvido pelo colete balístico, e o oficial não sofreu ferimentos graves.

Suspeitos e vítima são encontrados

A agressão foi repelida pela equipe. Com a chegada de reforços, os policiais localizaram um homem baleado, que portava um fuzil e um revólver e outro homem já sem vida, com mãos e pés amarrados, possivelmente a vítima do sequestro.

Além dos envolvidos, os agentes encontraram uma cova parcialmente escavada e um corpo enterrado em avançado estado de decomposição. Também foram identificadas outras estruturas semelhantes, o que levou a polícia a suspeitar da existência de um cemitério clandestino na região.

A ocorrência foi registrada e a Polícia Civil deve investigar a origem dos corpos e a identidade dos envolvidos. Até o momento, não há informações sobre outros feridos ou presos.

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