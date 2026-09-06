Uma ocorrência do 1º Baep (Batalhão de Ações Especiais da Polícia) na madrugada deste sábado (5) terminou com um policial militar baleado, dois suspeitos mortos e a descoberta de um possível cemitério clandestino na Estrada Rio Acima, em Monte Mor.

Segundo a corporação, a equipe recebeu informações via rede de rádio de que quatro homens armados teriam sequestrado uma quinta vítima e a colocado no porta-malas de um veículo vermelho. Os policiais iniciaram então patrulhamento para localizar os suspeitos.

Durante as buscas, os agentes encontraram um carro com as características descritas, estacionado em meio à mata. Ao se aproximarem para averiguação, foram recebidos a tiros vindos da vegetação.