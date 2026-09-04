O desfile cívico-militar de 7 de setembro vai provocar uma ampla operação de trânsito no Centro de Campinas, com bloqueios a partir das 5h desta segunda-feira (7). A Avenida Francisco Glicério será fechada ao tráfego e mais de 90 linhas de ônibus terão alterações entre 6h e 13h.
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A abertura do desfile está prevista para as 8h, no Largo do Rosário, em frente ao Palácio da Cidade. A concentração dos participantes será no cruzamento das avenidas Aquidabã e Francisco Glicério, enquanto a dispersão ocorrerá na região das ruas Marechal Deodoro e Delphino Cintra. A previsão é de que a movimentação termine por volta das 13h.
A Emdec recomenda que os motoristas evitem circular pela região central durante o evento. Os principais bloqueios serão inseridos no Waze e no Google Maps, enquanto os aplicativos Cittamobi e Moovit mostrarão os desvios das linhas de ônibus e os pontos temporariamente desativados.
Glicério será bloqueada a partir das 5h
O principal bloqueio será na Avenida Francisco Glicério, com fechamento de toda a extensão utilizada pelo desfile e de algumas vias transversais. Desde a madrugada haverá também proibição de estacionamento em trechos da Glicério, General Osório e em pontos de outras ruas do Centro.
Entre 4h30 e 5h, a Emdec fará a escolta de um comboio com 35 veículos militares e 30 ônibus que transportarão tropas do Exército. A operação passará por vias como Getúlio Vargas, Papa Pio XII, Andrade Neves, Otávio Mendes, Delphino Cintra e Glicério.
Durante o desfile, serão mantidas travessias de pedestres na Glicério nos cruzamentos com Moraes Salles, Conceição, General Osório e Benjamin Constant.
Mais de 90 linhas terão desvios
O impacto também será grande no transporte coletivo. Mais de 90 linhas municipais terão seus itinerários alterados das 6h às 13h, e diversos pontos de ônibus ficarão temporariamente fora de operação.
Na Glicério, nove pontos serão desativados. Outros pontos também deixarão de funcionar temporariamente nas avenidas Moraes Salles, General Osório, Benjamin Constant, Conceição, José Paulino e Aquidabã.
A Estação Expedicionários também será desativada durante a operação. Os passageiros deverão utilizar pontos alternativos na Avenida Senador Saraiva ou ao lado da Estação Cultura.
Bloqueios também atingem ruas do entorno
A Emdec prevê interdições momentâneas em cruzamentos de vias como Álvares Machado, Barreto Leme, Bernardino de Campos, Boaventura do Amaral, Cônego Cipião, Dr. Quirino, Duque de Caxias, Ferreira Penteado, Irmã Serafina, José de Alencar, Regente Feijó, Marechal Deodoro e Padre Vieira.
A partir das 9h30, a Rua Delphino Cintra também poderá ter bloqueio temporário para a retirada de veículos pesados do desfile.
Pontos de táxi e de transporte fretado serão remanejados durante o evento. O ponto do Largo do Pará será transferido para a Rua Barão de Jaguara, e o da Rua José Paulino será deslocado para a região da Catedral Metropolitana.
Operação segue até o fim do desfile
Agentes da Emdec ficarão posicionados em diferentes pontos do Centro para orientar motoristas, passageiros e pedestres. A operação envolve ainda equipes de fiscalização, semáforos e sinalização.
O desfile terá nove blocos, com participação de forças de segurança, escolas, entidades assistenciais, associações e grupos de veículos.