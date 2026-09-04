O desfile cívico-militar de 7 de setembro vai provocar uma ampla operação de trânsito no Centro de Campinas, com bloqueios a partir das 5h desta segunda-feira (7). A Avenida Francisco Glicério será fechada ao tráfego e mais de 90 linhas de ônibus terão alterações entre 6h e 13h.

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A abertura do desfile está prevista para as 8h, no Largo do Rosário, em frente ao Palácio da Cidade. A concentração dos participantes será no cruzamento das avenidas Aquidabã e Francisco Glicério, enquanto a dispersão ocorrerá na região das ruas Marechal Deodoro e Delphino Cintra. A previsão é de que a movimentação termine por volta das 13h.

A Emdec recomenda que os motoristas evitem circular pela região central durante o evento. Os principais bloqueios serão inseridos no Waze e no Google Maps, enquanto os aplicativos Cittamobi e Moovit mostrarão os desvios das linhas de ônibus e os pontos temporariamente desativados.

Glicério será bloqueada a partir das 5h