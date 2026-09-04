O corpo de um jovem de 23 anos, identificado como André Luis Oliveira, que estava desaparecido desde a última terça-feira (1º), foi localizado na tarde de quinta-feira (3) em uma lagoa no Jardim Morada do Sol, em Indaiatuba. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender à ocorrência e confirmaram a presença de um cadáver na água.

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O Corpo de Bombeiros atuou na remoção do corpo, enquanto peritos do Instituto de Criminalística realizaram os trabalhos de perícia no local. A mãe do jovem reconheceu o corpo ainda no local, conforme informações da SSP.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal, onde passará por exame necroscópico para auxiliar na determinação das causas e circunstâncias da morte. O caso foi registrado como morte suspeita no Plantão do Distrito Policial de Indaiatuba e será investigado pela Polícia Civil.