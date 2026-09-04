A Polícia Civil investiga se a invasão de um condomínio residencial em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, na tarde de quinta-feira (3), tinha como objetivo um roubo ou uma tentativa de sequestro. Um homem foi preso até agora, enquanto as buscas e diligências continuam para identificar os demais envolvidos.
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Segundo as informações apuradas, oito homens armados e encapuzados entraram no condomínio por volta das 15h. O morador da residência que seria alvo da ação, porém, não estava no imóvel no momento da invasão.
Moradores perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar. Antes da chegada das equipes, um sargento da reserva que estava nas proximidades informou que os suspeitos haviam deixado o condomínio e fugido em direção a uma área de mata fechada.
Houve disparos durante a fuga
De acordo com o relato repassado à polícia, os homens teriam atirado contra o sargento da reserva durante a fuga. Ninguém ficou ferido.
A região passou a ser cercada por equipes da PM, com reforço do helicóptero Águia, do Baep, de cães farejadores e de equipamentos de monitoramento. As buscas se concentraram principalmente na mata e em possíveis rotas de saída utilizadas pelo grupo.
Durante a operação, uma camiseta preta foi encontrada em uma represa da região. O material deverá ser analisado no decorrer da investigação.
Polícia apura objetivo da ação
A principal dúvida agora é esclarecer o que o grupo pretendia fazer dentro do condomínio. A investigação trabalha com as hipóteses de tentativa de roubo e de sequestro.
Até o momento, um homem foi preso, mas não foram divulgados detalhes sobre as circunstâncias da captura nem sobre a eventual participação dele na invasão.
A Polícia Civil também tenta identificar os demais envolvidos, reconstruir a rota utilizada pelo grupo e apurar se a ação foi planejada especificamente contra o morador da residência.