A Polícia Civil investiga se a invasão de um condomínio residencial em Joaquim Egídio, distrito de Campinas, na tarde de quinta-feira (3), tinha como objetivo um roubo ou uma tentativa de sequestro. Um homem foi preso até agora, enquanto as buscas e diligências continuam para identificar os demais envolvidos.

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Segundo as informações apuradas, oito homens armados e encapuzados entraram no condomínio por volta das 15h. O morador da residência que seria alvo da ação, porém, não estava no imóvel no momento da invasão.

Moradores perceberam a movimentação e acionaram a Polícia Militar. Antes da chegada das equipes, um sargento da reserva que estava nas proximidades informou que os suspeitos haviam deixado o condomínio e fugido em direção a uma área de mata fechada.

Houve disparos durante a fuga