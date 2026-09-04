O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 172 mil passageiros durante o feriado prolongado da Independência, entre esta sexta-feira (4) e terça-feira (8). No período de cinco dias, estão previstos 1.640 pousos e decolagens, considerando voos domésticos e internacionais.
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Os dias de maior movimento devem ser esta sexta-feira, com 38,3 mil passageiros, a segunda-feira (7), com 34,8 mil, e a terça-feira (8), quando a estimativa chega a 38,5 mil pessoas embarcando ou desembarcando.
Nesta sexta, o maior fluxo deve ocorrer entre 17h e 23h50. Já na volta do feriado, na terça-feira, o pico está previsto para o período entre 5h e 12h.
Nordeste e exterior
Entre os destinos nacionais com maior procura aparecem capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba e Vitória, além de municípios do interior paulista.
Nos voos internacionais, destacam-se Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos; Lisboa e Porto, em Portugal; e Madri, na Espanha. O aeroporto também terá operações sazonais para Mendoza e Bariloche, na Argentina.
Para atender ao aumento de passageiros, Viracopos preparou uma operação especial com reforço nas equipes de atendimento, segurança, manutenção, limpeza e gestão operacional. Lojas, cafés, lanchonetes e restaurantes também devem ampliar a estrutura nos horários de maior movimento.
10 mil em voos internacionais
Entre sexta e terça-feira, estão previstos 143 pousos e decolagens internacionais, sendo 70 partidas e 73 chegadas.
Esses voos devem movimentar cerca de 10,5 mil passageiros pelo Píer A, destinado às operações internacionais.