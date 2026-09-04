O Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, deve receber 172 mil passageiros durante o feriado prolongado da Independência, entre esta sexta-feira (4) e terça-feira (8). No período de cinco dias, estão previstos 1.640 pousos e decolagens, considerando voos domésticos e internacionais.

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Os dias de maior movimento devem ser esta sexta-feira, com 38,3 mil passageiros, a segunda-feira (7), com 34,8 mil, e a terça-feira (8), quando a estimativa chega a 38,5 mil pessoas embarcando ou desembarcando.

Nesta sexta, o maior fluxo deve ocorrer entre 17h e 23h50. Já na volta do feriado, na terça-feira, o pico está previsto para o período entre 5h e 12h.

Nordeste e exterior