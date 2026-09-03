Campinas tem 23 bairros classificados com alto risco de transmissão de dengue no 36º Alerta Arboviroses de 2026, divulgado nesta quinta-feira (3) pela Secretaria Municipal de Saúde. O número mantém diferentes regiões da cidade sob atenção reforçada, mesmo com a redução em relação ao alerta anterior.

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Entre 1º de janeiro e 31 de agosto, Campinas confirmou 3.810 casos de dengue. A Prefeitura afirma que as ações de prevenção, monitoramento e combate ao Aedes aegypti seguem durante todo o ano.

A lista atual reúne bairros das regiões Leste, Noroeste, Norte, Sudoeste, Sul e Suleste. O alerta também considera áreas vizinhas aos bairros citados, especialmente onde há aumento de casos, dificuldade de acesso a imóveis ou necessidade de intensificação das visitas.

Veja os 23 bairros em alto risco