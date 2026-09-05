Chegou a semana. Depois de meses de Comissão Processante, acusações, vídeos, pareceres e uma quantidade quase inesgotável de especulações, a Câmara de Campinas finalmente decidirá nesta quarta-feira (9) se Vini Oliveira (Cidadania) continuará vereador. A sessão começa às 9h, não tem hora para terminar e carrega a possibilidade de produzir um fato inédito na história política da cidade: pela primeira vez, um parlamentar pode ter seu mandato efetivamente cassado pelo plenário do Legislativo campineiro.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

É impossível antecipar 33 votos que serão nominais, mas, observando o ambiente político construído nas últimas semanas, hoje considero maior a probabilidade de cassação do que de manutenção do mandato. Os três integrantes da Comissão Processante já aprovaram por unanimidade o relatório de Otto Alejandro (PL) pela perda do cargo. A esquerda, responsável pela denúncia que deu origem ao processo por meio de Mariana Conti (PSOL), forma outro bloco naturalmente muito difícil para Vini. E, principalmente, não se percebe até agora dentro da Câmara uma movimentação política expressiva em defesa do vereador.

Mas existe uma diferença fundamental entre considerar um resultado provável e considerá-lo decidido.