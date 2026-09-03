A Ypê realiza nesta sexta-feira (4) um mutirão de contratação para o preenchimento de 100 vagas na área de produção, em Amparo. As oportunidades são para atuação no 2º turno.

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O atendimento aos candidatos terá início às 8h30, no auditório da unidade da Ypê em Amparo. A empresa orienta que os interessados cheguem com antecedência, pois haverá prioridade para os 100 primeiros que comparecerem ao local.

Para participar do processo seletivo, é necessário apresentar os seguintes documentos: