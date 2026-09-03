Um homem suspeito de integrar um esquema responsável pelo furto de câmeras de segurança de creches e escolas municipais de Campinas foi detido nesta quinta-feira (3), durante uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil. A investigação apura o desaparecimento de mais de dez equipamentos, com prejuízo estimado em R$ 100 mil.
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Segundo as informações levantadas durante a apuração, os autores concentravam a ação principalmente em câmeras de maior valor, incluindo modelos com visão de 360 graus. Um dos equipamentos furtados de uma unidade municipal estava avaliado em R$ 4,2 mil.
O suspeito detido foi localizado no DIC 6 após trabalho do serviço de inteligência da Guarda Municipal. A ação contou com equipes do 2º Distrito Policial e cumprimento de mandado de busca e apreensão. De acordo com a GM, o homem confessou participação nos furtos.
Creches foram atacadas em sequência
A investigação identificou uma sequência de ocorrências durante o mês de agosto. No dia 12, dois homens chegaram de carro ao CEI Maria José Gonçalves e furtaram duas câmeras de monitoramento.
No dia seguinte, uma câmera foi levada do CEI Orlando Ferreira da Costa, no Jardim Santa Lúcia. Em 17 de agosto, outro equipamento desapareceu do CEI Maria Batrum Cury, na Vila Perseu Leite de Barros.
Dois dias depois, em 19 de agosto, novas unidades foram alvo. No CEI Jardim Encantado, na região dos Campos Elíseos, os criminosos levaram uma câmera avaliada em R$ 4,2 mil.
Prejuízo pode chegar a R$ 100 mil
Os casos passaram a ser investigados em conjunto diante das características semelhantes das ocorrências. Até agora, a apuração trabalha com mais de dez câmeras furtadas e prejuízo estimado em aproximadamente R$ 100 mil aos cofres públicos.
A operação desta quinta-feira ainda estava em andamento no 2º Distrito Policial de Campinas. A investigação busca esclarecer a participação de outros suspeitos nos furtos e o destino dado aos equipamentos levados das unidades municipais.