Um homem suspeito de integrar um esquema responsável pelo furto de câmeras de segurança de creches e escolas municipais de Campinas foi detido nesta quinta-feira (3), durante uma operação conjunta da Guarda Municipal e da Polícia Civil. A investigação apura o desaparecimento de mais de dez equipamentos, com prejuízo estimado em R$ 100 mil.

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Segundo as informações levantadas durante a apuração, os autores concentravam a ação principalmente em câmeras de maior valor, incluindo modelos com visão de 360 graus. Um dos equipamentos furtados de uma unidade municipal estava avaliado em R$ 4,2 mil.

O suspeito detido foi localizado no DIC 6 após trabalho do serviço de inteligência da Guarda Municipal. A ação contou com equipes do 2º Distrito Policial e cumprimento de mandado de busca e apreensão. De acordo com a GM, o homem confessou participação nos furtos.

Creches foram atacadas em sequência