A chegada do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM) deverá provocar mudanças que vão além do transporte em Campinas. A Prefeitura pretende antecipar discussões sobre zoneamento, sistema viário e ocupação urbana no Centro e na Vila Industrial para aproveitar os efeitos dos novos serviços ferroviários, previstos para começar a operar a partir de 2029.

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O tema foi defendido pelo prefeito Dário Saadi nesta quarta-feira (2), durante o seminário "Impactos do TIC-TIM e Regulação Urbana: oportunidades e desafios", realizado em São Paulo. Para ele, o planejamento das cidades precisa avançar simultaneamente às obras ferroviárias, evitando que as adaptações urbanísticas sejam feitas somente depois da implantação da infraestrutura.

A discussão ganha peso em Campinas porque a futura ligação ferroviária terá como ponto estratégico uma região que a administração municipal já tenta reocupar e transformar. Centro, Vila Industrial e Pátio Ferroviário estão diretamente inseridos nesse processo, que envolve desde novos empreendimentos imobiliários até atividades econômicas e projetos de inovação.

Mudanças no Centro e na Vila Industrial