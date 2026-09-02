A chegada do Trem Intercidades (TIC) e do Trem Intermetropolitano (TIM) deverá provocar mudanças que vão além do transporte em Campinas. A Prefeitura pretende antecipar discussões sobre zoneamento, sistema viário e ocupação urbana no Centro e na Vila Industrial para aproveitar os efeitos dos novos serviços ferroviários, previstos para começar a operar a partir de 2029.
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O tema foi defendido pelo prefeito Dário Saadi nesta quarta-feira (2), durante o seminário "Impactos do TIC-TIM e Regulação Urbana: oportunidades e desafios", realizado em São Paulo. Para ele, o planejamento das cidades precisa avançar simultaneamente às obras ferroviárias, evitando que as adaptações urbanísticas sejam feitas somente depois da implantação da infraestrutura.
A discussão ganha peso em Campinas porque a futura ligação ferroviária terá como ponto estratégico uma região que a administração municipal já tenta reocupar e transformar. Centro, Vila Industrial e Pátio Ferroviário estão diretamente inseridos nesse processo, que envolve desde novos empreendimentos imobiliários até atividades econômicas e projetos de inovação.
Mudanças no Centro e na Vila Industrial
Dário afirmou que Campinas deverá discutir as alterações necessárias nessas regiões para aproveitar a chegada dos trens. A intenção é analisar previamente medidas de planejamento urbano e intervenções no sistema viário relacionadas à nova dinâmica de passageiros e atividades no entorno da estação.
"Temos que nos antecipar à chegada do trem. É uma oportunidade. Olhar o TIC-TIM somente do ponto de vista da mobilidade urbana é muito pouco", afirmou o prefeito.
Campinas já possui instrumentos direcionados à tentativa de reocupação da região central. Entre eles estão o Habita Centro, que prevê incentivos para empreendimentos residenciais, comerciais e de uso misto; a Lei do Retrofit, voltada à recuperação e adaptação de prédios antigos; e o Procentro, que oferece incentivos fiscais para determinadas atividades econômicas.
Pátio Ferroviário entra no radar
Um dos principais ativos nessa transformação é o Pátio Ferroviário, com aproximadamente 310 mil metros quadrados. Parte da área já está ocupada, enquanto outra parcela é considerada pela Prefeitura estratégica para novos projetos.
Entre as propostas está a implantação de um Hub de Inovação e Tecnologia em parceria com a PUC-Campinas. Na avaliação da administração, o retorno dos trens de passageiros de caráter regional pode ampliar o potencial de ocupação e desenvolvimento da área.
A estratégia também se conecta a outras intervenções em andamento ou planejadas para a região central, como o BRT Central, recuperação de espaços públicos e iniciativas voltadas ao patrimônio histórico.
TIM chega antes do TIC
O projeto ferroviário do Eixo Norte prevê duas novas ligações envolvendo Campinas. O TIM deverá começar a operar em 2029, percorrendo 44 quilômetros entre Campinas e Jundiaí, com paradas também em Valinhos, Vinhedo e Louveira.
Já o TIC está previsto para 2031 e fará a ligação entre Campinas e São Paulo. O percurso de 101 quilômetros terá tempo estimado de 64 minutos. O projeto inclui ainda a modernização da Linha 7-Rubi.
Segundo o cronograma apresentado pelo poder público, as obras começaram em março deste ano no trecho entre Jundiaí e Campinas e chegaram ao município em junho. Para 2027, está previsto o avanço das intervenções entre Jundiaí e São Paulo e das obras de reconfiguração e modernização das estações.