A Prefeitura de Campinas realiza em 10 de setembro um Dia D para negociação de débitos de IPTU pelo programa Concilia Campinas. A ação será das 8h às 17h, no Porta Aberta do Paço Municipal, e tem como público específico contribuintes que questionam judicialmente o valor venal de seus imóveis.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A iniciativa deve alcançar cerca de 130 contribuintes que já possuem perícia técnica concluída e laudo homologado pela Justiça estabelecendo um novo valor para o imóvel. Nesses casos, será possível buscar um acordo com o município tomando como referência o montante reconhecido judicialmente.

Quem poderá negociar

O atendimento não será destinado a qualquer pessoa com IPTU atrasado. Para participar dessa modalidade do Concilia Campinas, é necessário ter uma ação judicial envolvendo o débito do imposto e um laudo pericial conclusivo já homologado por um juiz, com a definição de um novo valor para o imóvel.