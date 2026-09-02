Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas gravemente feridas na noite desta terça-feira (1º), em Sumaré. O acidente ocorreu na altura do km 112 da pista marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Sul, e provocou interdições na rodovia.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, os veículos seguiam pela faixa 1 quando, por razões ainda não esclarecidas, se envolveram na colisão em sequência. Participaram do acidente um Jeep Renegade, um Corsa, uma Meriva e um Ford Ecosport.

O balanço da ocorrência aponta duas vítimas em estado grave, duas com ferimentos leves e quatro ilesas. A perícia foi acionada e trabalhou no local durante a noite.

Pista chegou a ficar totalmente bloqueada