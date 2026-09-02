02 de setembro de 2026
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QUATRO CARROS

Engavetamento deixa duas vítimas graves em Sumaré

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Portal CCM - ARTESP (ccm.artesp.sp.gov.br)
Acidente na marginal da Anhanguera envolveu quatro veículos, deixou duas pessoas gravemente feridas e chegou a interditar totalmente a pista.
Acidente na marginal da Anhanguera envolveu quatro veículos, deixou duas pessoas gravemente feridas e chegou a interditar totalmente a pista.

Um engavetamento envolvendo quatro veículos deixou duas pessoas gravemente feridas na noite desta terça-feira (1º), em Sumaré. O acidente ocorreu na altura do km 112 da pista marginal da Rodovia Anhanguera (SP-330), no sentido Sul, e provocou interdições na rodovia.

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Segundo informações da concessionária AutoBAn encaminhadas à Artesp, os veículos seguiam pela faixa 1 quando, por razões ainda não esclarecidas, se envolveram na colisão em sequência. Participaram do acidente um Jeep Renegade, um Corsa, uma Meriva e um Ford Ecosport.

O balanço da ocorrência aponta duas vítimas em estado grave, duas com ferimentos leves e quatro ilesas. A perícia foi acionada e trabalhou no local durante a noite.

Pista chegou a ficar totalmente bloqueada

A faixa 1 foi interditada às 18h53 e permaneceu fechada até 20h44. Entre 19h20 e 19h52, todas as faixas e o acostamento no sentido Sul ficaram bloqueados, provocando interrupção total do tráfego no trecho.

Após a liberação da pista, os veículos permaneceram no gramado lateral enquanto as equipes aguardavam a perícia. O atendimento prosseguiu sob chuva durante parte da noite.

A perícia chegou por volta das 22h12 e deixou o local cerca de meia hora depois. O Corsa foi removido para o pátio da concessionária, o Renegade por guincho particular, a Meriva saiu por meios próprios e o Ecosport foi encaminhado ao Distrito Policial de Sumaré.

As causas do engavetamento ainda deverão ser esclarecidas.

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