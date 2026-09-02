02 de setembro de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
FATALIDADE

Motorista de 56 anos morre em acidente entre Cosmópolis e Limeira

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo Pessoal
Anderson Roberto do Amaral, de 56 anos, morreu após colisão frontal na Rodovia Deputado João Hermann Neto.
Anderson Roberto do Amaral, de 56 anos, morreu após colisão frontal na Rodovia Deputado João Hermann Neto.

Anderson Roberto do Amaral, de 56 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na tarde desta terça-feira (1º) após uma colisão frontal na Rodovia Deputado João Hermann Neto (SP-133), trecho que liga Cosmópolis a Limeira.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Anderson conduzia um Citroën C4 Pallas no sentido Cosmópolis quando bateu de frente com um caminhão bitrem que seguia no sentido contrário. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Limeira, da Defesa Civil de Cosmópolis e da concessionária Motiva Autoban atuaram na ocorrência.

Natural de Santa Bárbara d’Oeste, Anderson foi proprietário de uma agência de comunicação e prestou serviços para diversas cidades da região. Nos últimos anos, dedicava-se à produção de móveis rústicos.

Comentários

Comentários