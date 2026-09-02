Anderson Roberto do Amaral, de 56 anos, morador de Santa Bárbara d’Oeste, morreu na tarde desta terça-feira (1º) após uma colisão frontal na Rodovia Deputado João Hermann Neto (SP-133), trecho que liga Cosmópolis a Limeira.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Anderson conduzia um Citroën C4 Pallas no sentido Cosmópolis quando bateu de frente com um caminhão bitrem que seguia no sentido contrário. As circunstâncias do acidente ainda são investigadas.

Com o impacto, o motorista do carro ficou preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito no local. Equipes do Corpo de Bombeiros de Limeira, da Defesa Civil de Cosmópolis e da concessionária Motiva Autoban atuaram na ocorrência.