Uma indústria clandestina de cosméticos foi descoberta na terça-feira (1º) no bairro Jardim do Lago, em Campinas. A ação, realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação que apura a adulteração de produtos de beleza.

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No local, os agentes encontraram um verdadeiro esquema de produção caseira: shampoos e outros itens de higiene eram fabricados no quintal e na pia da cozinha da residência, com o uso de batedeiras comuns. A responsável, que já possuía condenação anterior pelo mesmo crime, comprava matérias-primas de baixo custo e as misturava a outros insumos e produtos químicos, como ácidos e álcool de cereais.

Para dar aparência de originalidade, o material recebia essências e era envasado em frascos sem identificação. Em seguida, rótulos de diversas marcas conhecidas eram impressos no próprio imóvel e colados manualmente nos produtos. A comercialização era feita por meio de plataformas digitais.