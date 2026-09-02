02 de setembro de 2026
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INVESTIGAÇÃO

Polícia encontra cosméticos falsos produzidos em pia da cozinha

Por Thiago Rovêdo | Especial para Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação
Investigação descobriu uma indústria clandestina de cosméticos no Jardim do Lago, em Campinas; operação apreendeu mais de 160 litros de produtos químicos e 500 frascos prontos para venda.
Investigação descobriu uma indústria clandestina de cosméticos no Jardim do Lago, em Campinas; operação apreendeu mais de 160 litros de produtos químicos e 500 frascos prontos para venda.

Uma indústria clandestina de cosméticos foi descoberta na terça-feira (1º) no bairro Jardim do Lago, em Campinas. A ação, realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação que apura a adulteração de produtos de beleza.

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No local, os agentes encontraram um verdadeiro esquema de produção caseira: shampoos e outros itens de higiene eram fabricados no quintal e na pia da cozinha da residência, com o uso de batedeiras comuns. A responsável, que já possuía condenação anterior pelo mesmo crime, comprava matérias-primas de baixo custo e as misturava a outros insumos e produtos químicos, como ácidos e álcool de cereais.

Para dar aparência de originalidade, o material recebia essências e era envasado em frascos sem identificação. Em seguida, rótulos de diversas marcas conhecidas eram impressos no próprio imóvel e colados manualmente nos produtos. A comercialização era feita por meio de plataformas digitais.

Ao todo, foram apreendidos:

  • 160 litros de produtos químicos (ácidos e álcool);
  • 500 frascos já envasados e prontos para venda;
  • 570 frascos vazios;
  • 800 válvulas borrifadoras;
  • 1.000 sacos plásticos para embalagem;
  • 270 folhas de papel fotográfico adesivo (usadas para falsificar rótulos);
  • 50 frascos de essências;
  • funis e impressoras utilizados no processo.

A investigada foi autuada em flagrante por crimes contra a saúde pública e as relações de consumo, e encaminhada à Cadeia Pública de Paulínia, onde permanece à disposição da Justiça.

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