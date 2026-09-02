Uma indústria clandestina de cosméticos foi descoberta na terça-feira (1º) no bairro Jardim do Lago, em Campinas. A ação, realizada pela 1ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais), cumpriu mandados de busca e apreensão em investigação que apura a adulteração de produtos de beleza.
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No local, os agentes encontraram um verdadeiro esquema de produção caseira: shampoos e outros itens de higiene eram fabricados no quintal e na pia da cozinha da residência, com o uso de batedeiras comuns. A responsável, que já possuía condenação anterior pelo mesmo crime, comprava matérias-primas de baixo custo e as misturava a outros insumos e produtos químicos, como ácidos e álcool de cereais.
Para dar aparência de originalidade, o material recebia essências e era envasado em frascos sem identificação. Em seguida, rótulos de diversas marcas conhecidas eram impressos no próprio imóvel e colados manualmente nos produtos. A comercialização era feita por meio de plataformas digitais.
Ao todo, foram apreendidos:
- 160 litros de produtos químicos (ácidos e álcool);
- 500 frascos já envasados e prontos para venda;
- 570 frascos vazios;
- 800 válvulas borrifadoras;
- 1.000 sacos plásticos para embalagem;
- 270 folhas de papel fotográfico adesivo (usadas para falsificar rótulos);
- 50 frascos de essências;
- funis e impressoras utilizados no processo.
A investigada foi autuada em flagrante por crimes contra a saúde pública e as relações de consumo, e encaminhada à Cadeia Pública de Paulínia, onde permanece à disposição da Justiça.