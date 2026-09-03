A Corregedoria da Câmara Municipal de Campinas concluiu a apuração sobre possível quebra de decoro parlamentar envolvendo o vereador Vini Oliveira (Cidadania) e propôs a suspensão do mandato por 60 dias, sem recebimento de vencimentos. A punição ainda precisa ser analisada e votada pelos vereadores em plenário.

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A investigação foi aberta a partir de uma representação apresentada pelo vereador Bene Lima (PL). Segundo a Câmara, ele relatou a existência de um vídeo no qual Vini teria citado seu nome e lhe atribuído uma conduta ofensiva, com imputação de natureza sexual, além de alegar repercussão pública, dano à honra e envolvimento de servidores de seu gabinete.

Ao final da apuração, o corregedor Carlinhos Camelô (PSB) entendeu que houve elementos para caracterizar infração ética e disciplinar e formalizou a proposta de punição por meio de um Projeto de Resolução.