Dois homens morreram na noite desta segunda-feira após um confronto com a Polícia Militar nas proximidades do Jardim Planalto de Viracopos, em Campinas. Segundo as informações iniciais, uma equipe tentou abordar um carro ocupado pela dupla, mas houve reação à ação policial.
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Os dois homens foram baleados durante a ocorrência. Equipes de resgate foram acionadas, mas ambos morreram no local. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e deverá passar por perícia para esclarecer a dinâmica da intervenção.
Durante a ocorrência, os policiais encontraram duas armas com os suspeitos. O carro utilizado por eles estava com sinais de identificação adulterados e, após verificação, teria sido constatado como produto de roubo.
Histórico de roubos, segundo a polícia
Um dos homens foi posteriormente identificado e, segundo informações policiais, era conhecido por envolvimento em diversos roubos. A polícia afirma ainda que ele mantinha publicações em redes sociais nas quais aparecia com armas e dinheiro.
Esses elementos deverão ser incorporados à investigação, que também vai apurar as circunstâncias da abordagem, os disparos efetuados e a origem das armas apreendidas.
O caso deverá ser investigado pelas autoridades competentes, com apoio dos laudos da Polícia Científica e das demais provas recolhidas no local.