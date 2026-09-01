Dois homens morreram na noite desta segunda-feira após um confronto com a Polícia Militar nas proximidades do Jardim Planalto de Viracopos, em Campinas. Segundo as informações iniciais, uma equipe tentou abordar um carro ocupado pela dupla, mas houve reação à ação policial.

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Os dois homens foram baleados durante a ocorrência. Equipes de resgate foram acionadas, mas ambos morreram no local. A área foi isolada para o trabalho da Polícia Científica e deverá passar por perícia para esclarecer a dinâmica da intervenção.

Durante a ocorrência, os policiais encontraram duas armas com os suspeitos. O carro utilizado por eles estava com sinais de identificação adulterados e, após verificação, teria sido constatado como produto de roubo.

Histórico de roubos, segundo a polícia