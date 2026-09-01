Depois de semanas de Comissão Processante, reuniões extraordinárias, relatório pedindo cassação e uma Câmara cada vez mais contaminada pelo ambiente eleitoral, a sessão desta segunda-feira (31) pareceu uma típica noite de ressaca política. Pouca disposição para grandes embates, uma pauta sem projetos capazes de incendiar o plenário e vereadores aparentemente mais interessados em cumprir o expediente do que prolongá-lo. O resultado foi uma reunião rápida, encerrada antes das 20h, algo que já diz bastante sobre o clima da Casa neste começo de setembro.

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Claro que situação e oposição ainda encontraram espaço para algumas espetadas. Faz parte. Mas faltou aquela volúpia dos últimos meses, quando praticamente qualquer assunto parecia suficiente para produzir discursos inflamados, provocações e disputas que rapidamente ultrapassavam o conteúdo dos projetos. Desta vez, a própria pauta ajudou. Entre as propostas aprovadas em primeira discussão estavam a criação de uma política municipal de prevenção ao AVC e apoio às vítimas, de autoria de Marcelo Silva (PP), e a Semana Municipal da Limpeza Digital, apresentada por Wagner Romão (PT) e Luis Yabiku (Republicanos). Projetos que podem produzir discussões sobre sua efetividade prática, mas que evidentemente não carregavam potencial para dividir politicamente o plenário.

O retrato mais interessante daquela noite apareceu justamente quando começou a Ordem do Dia. Havia apenas 18 dos 33 vereadores presentes naquele momento. Pouco mais da metade da Câmara para iniciar a parte efetivamente deliberativa da sessão. O número ajuda a traduzir uma Casa que parece momentaneamente dividida entre o desgaste provocado pelas turbulências recentes e uma eleição que já começou a deslocar a atenção de boa parte dos parlamentares para fora da Avenida da Saudade.