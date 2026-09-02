A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (2) a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo. A medida tem caráter preventivo e foi tomada após uma inspeção conjunta realizada entre os dias 24 e 28 de agosto.

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A fiscalização envolveu a Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Vinhedo. Segundo a agência, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras voltado à segurança e ao controle de qualidade dos produtos.

Entre os problemas apontados estão falhas em controles realizados durante a produção e antes da liberação dos produtos, deficiências no monitoramento da água usada no processo produtivo e fragilidades na investigação e correção de problemas detectados pela própria empresa.

Produtos já no mercado não serão recolhidos