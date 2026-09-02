A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou nesta quarta-feira (2) a suspensão da fabricação de produtos de limpeza na unidade da Unilever em Vinhedo. A medida tem caráter preventivo e foi tomada após uma inspeção conjunta realizada entre os dias 24 e 28 de agosto.
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A fiscalização envolveu a Anvisa, o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo e a Vigilância Sanitária de Vinhedo. Segundo a agência, foram identificadas falhas nas Boas Práticas de Fabricação, conjunto de regras voltado à segurança e ao controle de qualidade dos produtos.
Entre os problemas apontados estão falhas em controles realizados durante a produção e antes da liberação dos produtos, deficiências no monitoramento da água usada no processo produtivo e fragilidades na investigação e correção de problemas detectados pela própria empresa.
Produtos já no mercado não serão recolhidos
Apesar da suspensão da fabricação, a Anvisa informou que as evidências analisadas até agora não indicaram contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes já produzidos pela unidade.
Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da venda, distribuição ou utilização dos produtos que já estão no mercado. Também não haverá recolhimento dos lotes já fabricados, segundo a agência.
A medida, portanto, impede temporariamente a fabricação de novos produtos na planta de Vinhedo, enquanto as inconformidades apontadas na inspeção são tratadas.
Fiscalização mira fabricantes de produtos de limpeza
A vistoria integra uma série de fiscalizações em fabricantes de saneantes, categoria que inclui produtos usados na limpeza, desinfecção e conservação de ambientes.
De acordo com a Anvisa, sete inspeções em fabricantes já foram realizadas em 2026, quatro delas em empresas que estão entre as maiores do setor no país.