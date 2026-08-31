Um homem foi preso por receptação no Jardim Uruguai, em Campinas, depois que a Polícia Militar encontrou em uma residência um veículo com registro de furto feito no dia anterior.

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Segundo o 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), os policiais patrulhavam a Rua Antônio Augusto Viana quando abordaram o homem ao vê-lo saindo de um imóvel.

Durante a abordagem, ele afirmou ter adquirido o veículo no dia anterior e disse que estava desmontando o automóvel para vender as peças, conforme relato da PM.

Furto havia sido registrado no dia anterior