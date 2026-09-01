A chuva que atingiu Campinas na madrugada desta terça-feira (1º) provocou quatro quedas de árvores, um destelhamento e um alagamento em diferentes pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, até as 6h foram registrados 28 milímetros de chuva.

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O vento chegou a 29,6 km/h, de acordo com o balanço divulgado pelo município. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para retirar árvores, liberar vias e orientar motoristas nos locais afetados.

As quedas de árvores ocorreram na Cidade Universitária, Vila Lídia, Jardim das Paineiras e Vila Brandina. Os endereços registrados foram as ruas Miguel Ziggiati, Doutor Tito Joaquim de Lemos, Hermínio Humberto Bertani e Elvino Silva.

Antigo kartódromo ficou alagado