01 de setembro de 2026
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TEMPORAL

Chuva de madrugada deixa rastro de estragos em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Flávio Paradella
Tempestade deixou quatro quedas de árvores, um destelhamento e alagamento no antigo kartódromo; via no Taquaral foi liberada às 1h40.
Tempestade deixou quatro quedas de árvores, um destelhamento e alagamento no antigo kartódromo; via no Taquaral foi liberada às 1h40.

A chuva que atingiu Campinas na madrugada desta terça-feira (1º) provocou quatro quedas de árvores, um destelhamento e um alagamento em diferentes pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, até as 6h foram registrados 28 milímetros de chuva.

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O vento chegou a 29,6 km/h, de acordo com o balanço divulgado pelo município. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para retirar árvores, liberar vias e orientar motoristas nos locais afetados.

As quedas de árvores ocorreram na Cidade Universitária, Vila Lídia, Jardim das Paineiras e Vila Brandina. Os endereços registrados foram as ruas Miguel Ziggiati, Doutor Tito Joaquim de Lemos, Hermínio Humberto Bertani e Elvino Silva.

Antigo kartódromo ficou alagado


Felipe Braga/Arquivo Pessoal

No Taquaral, houve alagamento na Avenida Heitor Penteado, na área do antigo kartódromo. Equipes da Emdec permaneceram no local para sinalizar a interdição e orientar o desvio do trânsito.

A via foi liberada por volta das 1h40, após a redução da água e a normalização das condições de circulação.

Também foi registrado um destelhamento no Jardim Paraíso, na Rua José de Campos Sales. Até o balanço das 6h, não havia informação sobre vítimas relacionadas às ocorrências.

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