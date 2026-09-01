A chuva que atingiu Campinas na madrugada desta terça-feira (1º) provocou quatro quedas de árvores, um destelhamento e um alagamento em diferentes pontos da cidade. Segundo a Defesa Civil, até as 6h foram registrados 28 milímetros de chuva.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
O vento chegou a 29,6 km/h, de acordo com o balanço divulgado pelo município. Equipes da Prefeitura foram mobilizadas para retirar árvores, liberar vias e orientar motoristas nos locais afetados.
As quedas de árvores ocorreram na Cidade Universitária, Vila Lídia, Jardim das Paineiras e Vila Brandina. Os endereços registrados foram as ruas Miguel Ziggiati, Doutor Tito Joaquim de Lemos, Hermínio Humberto Bertani e Elvino Silva.
Antigo kartódromo ficou alagado
Felipe Braga/Arquivo Pessoal
No Taquaral, houve alagamento na Avenida Heitor Penteado, na área do antigo kartódromo. Equipes da Emdec permaneceram no local para sinalizar a interdição e orientar o desvio do trânsito.
A via foi liberada por volta das 1h40, após a redução da água e a normalização das condições de circulação.
Também foi registrado um destelhamento no Jardim Paraíso, na Rua José de Campos Sales. Até o balanço das 6h, não havia informação sobre vítimas relacionadas às ocorrências.