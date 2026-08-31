A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (31) que as diligências sobre o assassinato do advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 45 anos, continuam de "forma ininterrupta" em Campinas. O profissional foi morto a tiros na noite de quinta-feira (27), após ser retirado à força de uma imobiliária na região do Jardim Marisa.

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Segundo a nova manifestação da polícia, os investigadores trabalham na coleta e análise de provas, extração de dados de dispositivos eletrônicos, exame de imagens e avaliação de outros vestígios ligados ao homicídio. Testemunhas e outras pessoas que possam contribuir com o caso também já foram ouvidas, e novos depoimentos continuam sendo colhidos.

A Polícia Civil afirma ainda que todas as linhas de investigação compatíveis com os elementos já reunidos permanecem em análise. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou presos, e a motivação do crime também não foi esclarecida.

Sigilo impede divulgação