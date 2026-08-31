A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (31) que as diligências sobre o assassinato do advogado Rafael Henrique Silva de Mello, de 45 anos, continuam de "forma ininterrupta" em Campinas. O profissional foi morto a tiros na noite de quinta-feira (27), após ser retirado à força de uma imobiliária na região do Jardim Marisa.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Segundo a nova manifestação da polícia, os investigadores trabalham na coleta e análise de provas, extração de dados de dispositivos eletrônicos, exame de imagens e avaliação de outros vestígios ligados ao homicídio. Testemunhas e outras pessoas que possam contribuir com o caso também já foram ouvidas, e novos depoimentos continuam sendo colhidos.
A Polícia Civil afirma ainda que todas as linhas de investigação compatíveis com os elementos já reunidos permanecem em análise. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre suspeitos identificados ou presos, e a motivação do crime também não foi esclarecida.
Sigilo impede divulgação
O inquérito corre sob sigilo. Por isso, a polícia informou que não divulgará, neste momento, o conteúdo dos depoimentos, as provas reunidas, as hipóteses investigativas nem as medidas policiais em andamento, para não comprometer as diligências.
O crime foi registrado inicialmente no 2º Distrito Policial de Campinas e depois encaminhado ao Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). A instauração do inquérito foi determinada pelo diretor do Deinter-2, Oswaldo Diez Junior.
Rafael teria ido à imobiliária para uma reunião com pessoas apresentadas como potenciais clientes. Pouco depois, dois homens chegaram em uma motocicleta, entraram no imóvel e retiraram o advogado à força, segundo informações reunidas na investigação e imagens de câmeras de segurança.
Câmeras registraram abordagem e tiros
As imagens mostram Rafael sendo levado até a calçada, onde ainda tentou resistir e entrou em luta corporal com os agressores. Na sequência, ele foi atingido por tiros e os autores fugiram de motocicleta.
A perícia recolheu no local três projéteis deformados e uma cápsula de calibre .40 S&W. A polícia também constatou que o celular do advogado foi levado após o crime, elemento que passou a integrar a investigação.
Rafael era inscrito na OAB desde 2019 e mantinha escritório próprio em Campinas, com atuação principalmente nas áreas de Direito Civil, Direito do Consumidor e Direito de Família e Sucessões. Ele também integrava comissões da subseção de Campinas da OAB.
OAB acompanha investigação
A OAB Campinas informou que acompanha o caso e que as informações iniciais indicavam que Rafael estava no local em razão de sua atividade profissional. Em nota, a subseção cobrou uma investigação rápida e rigorosa e classificou o homicídio como uma agressão ao exercício da advocacia.