Cerca de 90 pessoas participam de um mutirão de limpeza nesta segunda-feira (31) em bairros atingidos pelo forte temporal de domingo (30), em Campinas. As equipes estão concentradas principalmente no Jardim Guarani, Jardim Paranapanema e Jardim Baronesa, além de áreas do entorno, e os trabalhos devem continuar até terça-feira (1º).

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O grupo reúne funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e reeducandos, que atuam na retirada de galhos, entulho, pedaços de materiais e outros resíduos espalhados pela ventania. Também há limpeza no Ribeirão Anhumas, que corta a região.

Para o serviço, estão sendo utilizados cinco caminhões carroceria, três caminhões caçamba, uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica.

Limpeza se concentra perto de unidades atingidas