Cerca de 90 pessoas participam de um mutirão de limpeza nesta segunda-feira (31) em bairros atingidos pelo forte temporal de domingo (30), em Campinas. As equipes estão concentradas principalmente no Jardim Guarani, Jardim Paranapanema e Jardim Baronesa, além de áreas do entorno, e os trabalhos devem continuar até terça-feira (1º).
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O grupo reúne funcionários da Secretaria de Serviços Públicos e reeducandos, que atuam na retirada de galhos, entulho, pedaços de materiais e outros resíduos espalhados pela ventania. Também há limpeza no Ribeirão Anhumas, que corta a região.
Para o serviço, estão sendo utilizados cinco caminhões carroceria, três caminhões caçamba, uma retroescavadeira e uma escavadeira hidráulica.
Limpeza se concentra perto de unidades atingidas
A maior parte das equipes está mobilizada nas proximidades do Centro de Saúde Paranapanema e do CEI Brígida Chinaglia Costa, no Jardim Guarani, além da Emef Professor Ciro Exel Magro, no Jardim São Fernando.
Os três equipamentos públicos sofreram danos com o temporal. O CEI Brígida teve parte do telhado destruída e pode levar de seis a dez meses para ser reconstruído, enquanto o Centro de Saúde Paranapanema também foi destelhado e permanece em recuperação.
A Emef Ciro Exel Magro teve problemas na rede elétrica, danos em grades e queda de árvores. As aulas na unidade foram suspensas temporariamente para a realização dos reparos.
Temporal deixou 25 ocorrências
Segundo a Defesa Civil, foram contabilizadas 25 ocorrências nas regiões Sul e Leste até a manhã desta segunda-feira. O balanço inclui 16 quedas de árvores, oito destelhamentos e um alagamento de via pública.
As equipes municipais trabalham desde a tarde de domingo em diferentes frentes para liberar vias, retirar árvores e recolher resíduos. Não houve vítimas, pessoas desabrigadas ou desalojadas.