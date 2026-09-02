02 de setembro de 2026
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VIELA LEVA À PRISÃO

Procurado por homicídio e roubo é preso no Parque Oziel

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/PM
Homem com mandados por homicídio e roubo tentou fugir ao perceber a PM no Parque Oziel, mas foi identificado e capturado.
Homem com mandados por homicídio e roubo tentou fugir ao perceber a PM no Parque Oziel, mas foi identificado e capturado.

Um homem procurado pela Justiça por homicídio e roubo foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (1º), no Parque Oziel, em Campinas. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito em uma viela, carregando uma mochila e um saco plástico. Ao perceber a aproximação da equipe, ele deixou o saco no chão e tentou fugir, mas acabou abordado pouco depois.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Durante a identificação, porém, o homem teria apresentado informações divergentes sobre os próprios dados, o que levou os policiais a aprofundarem a consulta.

Dois mandados estavam em aberto

Após a checagem, a PM confirmou a identidade do abordado e constatou que ele era procurado pela Justiça. Segundo a corporação, havia contra ele dois mandados de prisão relacionados aos crimes de homicídio e roubo.

O homem foi encaminhado à unidade policial, onde as ordens judiciais foram confirmadas. Ele permaneceu à disposição da Justiça.

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