Um homem procurado pela Justiça por homicídio e roubo foi capturado pela Polícia Militar nesta terça-feira (1º), no Parque Oziel, em Campinas. Contra ele, havia dois mandados de prisão em aberto.

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Segundo o 47º BPM/I, os policiais faziam patrulhamento pelo bairro quando avistaram o suspeito em uma viela, carregando uma mochila e um saco plástico. Ao perceber a aproximação da equipe, ele deixou o saco no chão e tentou fugir, mas acabou abordado pouco depois.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Durante a identificação, porém, o homem teria apresentado informações divergentes sobre os próprios dados, o que levou os policiais a aprofundarem a consulta.

Dois mandados estavam em aberto