A Prefeitura de Paulínia publicou o edital do concurso público para a Guarda Municipal, com 40 vagas e inscrições entre 9 de setembro e 8 de outubro. O salário inicial informado é superior a R$ 4,6 mil, além de 30% de adicional de periculosidade e R$ 2,1 mil em benefícios.

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Das 40 oportunidades, 26 são destinadas à ampla concorrência, oito a candidatos pretos e pardos, quatro a mulheres e duas a pessoas com deficiência (PCDs). O concurso será organizado pela Vunesp e marca a retomada de seleções para a corporação após 11 anos, segundo a Prefeitura.

Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, CNH categoria B e idade máxima de 40 anos até o encerramento das inscrições. O edital também estabelece altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.

Prova será em dezembro