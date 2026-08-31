A Prefeitura de Paulínia publicou o edital do concurso público para a Guarda Municipal, com 40 vagas e inscrições entre 9 de setembro e 8 de outubro. O salário inicial informado é superior a R$ 4,6 mil, além de 30% de adicional de periculosidade e R$ 2,1 mil em benefícios.
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Das 40 oportunidades, 26 são destinadas à ampla concorrência, oito a candidatos pretos e pardos, quatro a mulheres e duas a pessoas com deficiência (PCDs). O concurso será organizado pela Vunesp e marca a retomada de seleções para a corporação após 11 anos, segundo a Prefeitura.
Para concorrer, é necessário ter ensino médio completo, CNH categoria B e idade máxima de 40 anos até o encerramento das inscrições. O edital também estabelece altura mínima de 1,55 metro para mulheres e 1,60 metro para homens.
Prova será em dezembro
A prova objetiva está prevista para 6 de dezembro de 2026, em Paulínia, e terá 60 questões de Língua Portuguesa, Matemática e Raciocínio Lógico e Conhecimentos Específicos.
Os candidatos classificados ainda terão de passar por teste de aptidão física, avaliação psicológica, exame toxicológico, investigação social e curso de formação antes do ingresso na Guarda Municipal.
A taxa de inscrição será de R$ 100. Pessoas com deficiência e doadores regulares de sangue ou medula óssea poderão solicitar isenção, desde que atendam às regras previstas na legislação municipal.