A segunda-feira será de calor ainda mais intenso em Campinas, mantendo o padrão de temperaturas elevadas que marcou o fim de semana. Os termômetros podem atingir 35°C, naquilo que deve ser o ponto máximo — e também o encerramento — desta onda de calor em pleno inverno.
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A manhã começa abafada, com mínima de 21°C, e o aquecimento ocorre rapidamente ao longo do dia. O sol predomina e não há previsão de chuva durante a maior parte desta segunda-feira.
Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a exigir atenção. Os índices podem cair para 29% durante a tarde, entrando na faixa considerada de atenção pelos órgãos de monitoramento. Em alguns períodos, a umidade deve permanecer próxima dos 30%, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.
Apesar do calorão, a segunda-feira deve marcar o último dia da atual onda de calor. A atmosfera começa a mudar com a aproximação de uma frente fria, que deve interromper a sequência de dias quentes e secos observada nas últimas semanas.
A virada no tempo promete ser significativa. Depois da máxima de 35°C prevista para esta segunda, Campinas deve entrar em um período de instabilidade, com aumento das nuvens, condições para chuva e queda nas temperaturas ao longo dos próximos dias.
Assim, agosto se despede sob forte calor, mas setembro deve começar com uma mudança brusca nas condições do tempo, trazendo chuva e um alívio para a estiagem que afeta a região.