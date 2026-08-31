31 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
PREVISÃO DO TEMPO

Agosto termina em 35°C e setembro chega com chuva

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMC
A atmosfera começa a mudar com a aproximação de uma frente fria, que deve interromper a sequência de dias quentes.
A atmosfera começa a mudar com a aproximação de uma frente fria, que deve interromper a sequência de dias quentes.

A segunda-feira será de calor ainda mais intenso em Campinas, mantendo o padrão de temperaturas elevadas que marcou o fim de semana. Os termômetros podem atingir 35°C, naquilo que deve ser o ponto máximo — e também o encerramento — desta onda de calor em pleno inverno.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

A manhã começa abafada, com mínima de 21°C, e o aquecimento ocorre rapidamente ao longo do dia. O sol predomina e não há previsão de chuva durante a maior parte desta segunda-feira.

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a exigir atenção. Os índices podem cair para 29% durante a tarde, entrando na faixa considerada de atenção pelos órgãos de monitoramento. Em alguns períodos, a umidade deve permanecer próxima dos 30%, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.

Apesar do calorão, a segunda-feira deve marcar o último dia da atual onda de calor. A atmosfera começa a mudar com a aproximação de uma frente fria, que deve interromper a sequência de dias quentes e secos observada nas últimas semanas.

A virada no tempo promete ser significativa. Depois da máxima de 35°C prevista para esta segunda, Campinas deve entrar em um período de instabilidade, com aumento das nuvens, condições para chuva e queda nas temperaturas ao longo dos próximos dias.

Assim, agosto se despede sob forte calor, mas setembro deve começar com uma mudança brusca nas condições do tempo, trazendo chuva e um alívio para a estiagem que afeta a região.

Comentários

Comentários