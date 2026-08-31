A segunda-feira será de calor ainda mais intenso em Campinas, mantendo o padrão de temperaturas elevadas que marcou o fim de semana. Os termômetros podem atingir 35°C, naquilo que deve ser o ponto máximo — e também o encerramento — desta onda de calor em pleno inverno.

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A manhã começa abafada, com mínima de 21°C, e o aquecimento ocorre rapidamente ao longo do dia. O sol predomina e não há previsão de chuva durante a maior parte desta segunda-feira.

Além das altas temperaturas, a umidade relativa do ar volta a exigir atenção. Os índices podem cair para 29% durante a tarde, entrando na faixa considerada de atenção pelos órgãos de monitoramento. Em alguns períodos, a umidade deve permanecer próxima dos 30%, aumentando o desconforto e os riscos à saúde.