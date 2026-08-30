30 de agosto de 2026
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TRAGÉDIA

Motociclista morre após bater contra barreira na Anhanguera

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Artesp
Condutor perdeu o controle da moto antes de bater em barreira de proteção na Rodovia Anhanguera
Condutor perdeu o controle da moto antes de bater em barreira de proteção na Rodovia Anhanguera

Um motociclista morreu após perder o controle da moto e bater contra uma barreira de proteção na manhã deste domingo, 30, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Segundo informações da concessionária, o acidente aconteceu no km 93 da rodovia, no sentido interior. O motociclista seguia pela via quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu a barreira.

Com o impacto, ele caiu da motocicleta e permaneceu no local até a chegada das equipes de atendimento.

Uma equipe de resgate da concessionária foi acionada e constatou a morte ainda no local, por conta dos graves ferimentos sofridos pela vítima.

As circunstâncias do acidente serão apuradas.

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