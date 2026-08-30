Um motociclista morreu após perder o controle da moto e bater contra uma barreira de proteção na manhã deste domingo, 30, na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Campinas.

Segundo informações da concessionária, o acidente aconteceu no km 93 da rodovia, no sentido interior. O motociclista seguia pela via quando, por motivos ainda não esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu a barreira.

Com o impacto, ele caiu da motocicleta e permaneceu no local até a chegada das equipes de atendimento.