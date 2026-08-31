Motoristas que utilizam o Trevo do Metropolitan, no km 125 da Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP-332), em Paulínia, terão de mudar o trajeto a partir desta segunda-feira (31). A alça de acesso à pista norte, no sentido Cosmópolis, será interditada diariamente para a realização de obras.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

O bloqueio ocorrerá das 9h às 17h, na saída da Avenida Dr. Roberto Moreira. Segundo a concessionária Rota das Bandeiras, a intervenção é necessária para a construção de um muro de contenção e deve durar aproximadamente 45 dias.

A obra representa a primeira etapa da recuperação de uma erosão no talude às margens da rodovia. Durante os trabalhos, haverá movimentação de máquinas na alça, o que exige o fechamento temporário do acesso.

Motorista terá de usar Trevo do Laranjão