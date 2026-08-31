Um temporal de cerca de dez minutos atingiu Campinas no fim da tarde de domingo (30) e provocou estragos principalmente nas regiões Sul e Leste da cidade. Apesar da força da ventania, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.
- Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.
Os maiores impactos foram registrados em equipamentos públicos. O Centro de Saúde (CS) Paranapanema, localizado no Jardim Guarani, ficou destelhado e alagado, com fiação exposta. A unidade não funcionará durante todo o dia nesta segunda-feira (31). Segundo a Prefeitura, equipes de manutenção já avaliam os danos e devem definir os reparos necessários.
Pacientes com consultas agendadas para os próximos dias devem procurar outras unidades de saúde da região. A administração do CS informou que entrará em contato com cada pessoa para reagendar os atendimentos.
Ao lado do CS Paranapanema, o Centro de Educação Infantil (CEI) Brígida Chinaglia Costa também foi severamente danificado. O prédio perdeu parte do telhado, teve quedas de paredes e grades, além de vazamentos generalizados. A unidade, que atende 111 crianças de 0 a 3 anos, não terá aulas pelos próximos 15 dias.
A Secretaria de Educação já comunicou os pais sobre a suspensão temporária. Nesta segunda-feira, uma equipe estará no local para orientar famílias que eventualmente levem os filhos até a unidade.
A partir do dia 14 de setembro, os alunos serão transferidos para um espaço preparado na Emef Ciro Exel Magro, localizada a apenas 500 metros do CEI.
Escola
A Emef Ciro Exel Magro, que receberá os alunos do CEI, também foi afetada pela tempestade. A unidade teve problemas na parte elétrica, danos em grades e queda de árvores. Por isso, as aulas estarão suspensas na segunda, terça e quarta-feira, enquanto a Secretaria de Educação realiza os reparos.