Um temporal de cerca de dez minutos atingiu Campinas no fim da tarde de domingo (30) e provocou estragos principalmente nas regiões Sul e Leste da cidade. Apesar da força da ventania, não houve registro de vítimas, desabrigados ou desalojados.

Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Os maiores impactos foram registrados em equipamentos públicos. O Centro de Saúde (CS) Paranapanema, localizado no Jardim Guarani, ficou destelhado e alagado, com fiação exposta. A unidade não funcionará durante todo o dia nesta segunda-feira (31). Segundo a Prefeitura, equipes de manutenção já avaliam os danos e devem definir os reparos necessários.

Pacientes com consultas agendadas para os próximos dias devem procurar outras unidades de saúde da região. A administração do CS informou que entrará em contato com cada pessoa para reagendar os atendimentos.