30 de agosto de 2026
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SEM ÁGUA

Obras da Sanasa causam falta de água em Campinas em 2 bairros

Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/Sanasa
Trabalhos interrompem temporariamente o fornecimento de água no Sertãozinho e na Unicamp nesta terça e quarta-feira
Trabalhos interrompem temporariamente o fornecimento de água no Sertãozinho e na Unicamp nesta terça e quarta-feira

Duas regiões de Campinas terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta semana para a realização de serviços da Sanasa. A manutenção será realizada nesta terça-feira, 1º, no Sertãozinho, e quarta-feira, 2, na região da Unicamp.

No Sertãozinho, a interrupção ocorrerá das 8h às 13h de terça-feira. A medida deve afetar os imóveis localizados entre a Estrada Municipal Weimar Morandi, a Rua Ramão Olavo Saravy Filho e a Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier.

Na região da Unicamp, o fornecimento será suspenso das 8h às 12h de quarta-feira. Serão afetados os imóveis situados entre a Rua Doutor Francisco de Toledo e as avenidas Érico Veríssimo e Oswaldo Cruz.

Segundo a Sanasa, os serviços são necessários para a realização de manutenção na subadutora que abastece o Sertãozinho e para a substituição de equipamentos de medição de vazão na rede que atende a Unicamp. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente.

A empresa orienta os moradores a economizarem água durante os períodos de interrupção. Imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade para ao menos 24 horas de consumo não devem sentir os efeitos da suspensão.

Para os imóveis que ainda não contam com reserva adequada, a recomendação é armazenar água antecipadamente. Os reservatórios devem permanecer fechados e protegidos com telas para evitar a proliferação do mosquito da dengue.

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