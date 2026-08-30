Duas regiões de Campinas terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta semana para a realização de serviços da Sanasa. A manutenção será realizada nesta terça-feira, 1º, no Sertãozinho, e quarta-feira, 2, na região da Unicamp.

No Sertãozinho, a interrupção ocorrerá das 8h às 13h de terça-feira. A medida deve afetar os imóveis localizados entre a Estrada Municipal Weimar Morandi, a Rua Ramão Olavo Saravy Filho e a Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier.

Na região da Unicamp, o fornecimento será suspenso das 8h às 12h de quarta-feira. Serão afetados os imóveis situados entre a Rua Doutor Francisco de Toledo e as avenidas Érico Veríssimo e Oswaldo Cruz.