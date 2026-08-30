Duas regiões de Campinas terão o abastecimento de água interrompido temporariamente nesta semana para a realização de serviços da Sanasa. A manutenção será realizada nesta terça-feira, 1º, no Sertãozinho, e quarta-feira, 2, na região da Unicamp.
No Sertãozinho, a interrupção ocorrerá das 8h às 13h de terça-feira. A medida deve afetar os imóveis localizados entre a Estrada Municipal Weimar Morandi, a Rua Ramão Olavo Saravy Filho e a Rodovia Miguel Noel Nascentes Burnier.
Na região da Unicamp, o fornecimento será suspenso das 8h às 12h de quarta-feira. Serão afetados os imóveis situados entre a Rua Doutor Francisco de Toledo e as avenidas Érico Veríssimo e Oswaldo Cruz.
Segundo a Sanasa, os serviços são necessários para a realização de manutenção na subadutora que abastece o Sertãozinho e para a substituição de equipamentos de medição de vazão na rede que atende a Unicamp. Após a conclusão dos trabalhos, o abastecimento será retomado gradualmente.
A empresa orienta os moradores a economizarem água durante os períodos de interrupção. Imóveis que possuem caixa-d’água com capacidade para ao menos 24 horas de consumo não devem sentir os efeitos da suspensão.
Para os imóveis que ainda não contam com reserva adequada, a recomendação é armazenar água antecipadamente. Os reservatórios devem permanecer fechados e protegidos com telas para evitar a proliferação do mosquito da dengue.