28 de agosto de 2026
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IDENTIDADE SUSPEITA

Estuprador com pena de 8 anos é encontrado em obra de condomínio

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação/47º BPM/I
Homem trabalhava em obra dentro de condomínio quando informações desencontradas sobre sua identificação chamaram a atenção da segurança.
Homem trabalhava em obra dentro de condomínio quando informações desencontradas sobre sua identificação chamaram a atenção da segurança.

Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira (28) enquanto trabalhava em uma obra dentro de um condomínio. A captura foi realizada por policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).

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Segundo a Polícia Militar, profissionais responsáveis pela segurança do condomínio desconfiaram do trabalhador depois que ele apresentou informações desencontradas sobre a própria identificação. A equipe acionou a PM e repassou as características do homem.

Os policiais localizaram o suspeito no condomínio e fizeram a abordagem. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco por estupro de vulnerável.

Mandado previa oito anos de prisão

De acordo com a PM, o mandado determina pena de oito anos de reclusão em regime fechado.

Após a confirmação da ordem judicial, ele foi levado ao Distrito Policial de Itupeva, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.

A Polícia Militar não informou o nome do condomínio nem detalhou em qual município ocorreu a abordagem.

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