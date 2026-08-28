Um homem procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável foi preso nesta sexta-feira (28) enquanto trabalhava em uma obra dentro de um condomínio. A captura foi realizada por policiais militares do 47º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I).
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Segundo a Polícia Militar, profissionais responsáveis pela segurança do condomínio desconfiaram do trabalhador depois que ele apresentou informações desencontradas sobre a própria identificação. A equipe acionou a PM e repassou as características do homem.
Os policiais localizaram o suspeito no condomínio e fizeram a abordagem. Durante consulta aos sistemas de segurança, foi constatada a existência de um mandado de prisão expedido pela Justiça de Pernambuco por estupro de vulnerável.
Mandado previa oito anos de prisão
De acordo com a PM, o mandado determina pena de oito anos de reclusão em regime fechado.
Após a confirmação da ordem judicial, ele foi levado ao Distrito Policial de Itupeva, onde permaneceu preso e à disposição da Justiça.
A Polícia Militar não informou o nome do condomínio nem detalhou em qual município ocorreu a abordagem.