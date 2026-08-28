28 de agosto de 2026
Sampi Campinas
Sampi Campinas
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi Campinas nas Redes Sociais | @sampi_campinas
MARCAS NO CORPO

Escola aciona PM após aluno relatar agressão da mãe em Campinas

Por Flávio Paradella | Especial para a Sampi Campinas
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Escola acionou a PM após identificar sinais de agressão em aluno de 10 anos; menino relatou ter sido atingido com fio de carregador.
Escola acionou a PM após identificar sinais de agressão em aluno de 10 anos; menino relatou ter sido atingido com fio de carregador.

Uma escola do DIC I, em Campinas, acionou a Polícia Militar nesta sexta-feira (28) após identificar sinais de agressão física em um aluno de 10 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como maus-tratos.

  • Clique aqui para fazer parte da comunidade da Sampi Campinas no WhatsApp e receber notícias em primeira mão.

Segundo a PM, a direção da unidade informou que o menino apresentava marcas de agressão. Ao ser questionado, ele relatou que teria sido agredido pela mãe no dia anterior com um fio de carregador de celular, depois de pular o muro de uma casa vizinha para buscar uma pipa.

A escola tentou contato com o Conselho Tutelar e, diante da situação, chamou a Polícia Militar. A mãe do aluno também foi chamada à unidade antes do encaminhamento do caso à delegacia.

As partes foram levadas à 2ª Seccional de Campinas, onde a ocorrência foi registrada. Após as providências adotadas pela Polícia Civil, os envolvidos foram liberados.

Comentários

Comentários