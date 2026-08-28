Uma escola do DIC I, em Campinas, acionou a Polícia Militar nesta sexta-feira (28) após identificar sinais de agressão física em um aluno de 10 anos. O caso foi registrado pela Polícia Civil como maus-tratos.

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Segundo a PM, a direção da unidade informou que o menino apresentava marcas de agressão. Ao ser questionado, ele relatou que teria sido agredido pela mãe no dia anterior com um fio de carregador de celular, depois de pular o muro de uma casa vizinha para buscar uma pipa.

A escola tentou contato com o Conselho Tutelar e, diante da situação, chamou a Polícia Militar. A mãe do aluno também foi chamada à unidade antes do encaminhamento do caso à delegacia.